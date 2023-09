Du 13 au 15 octobre, RTBF iXPé, la branche eSport et Gaming de la RTBF, organise "Cap 48h d'iXPé", un marathon de streaming sur Twitch.

25 streameurs et streameuses mettront leur talent et leur popularité au service d'une cause noble : aider la jeunesse en difficulté.

Des partenaires de choix, tels que Red Bull, Proximus et Walibi ont déjà annoncé leur soutien à cette initiative.

Le marathon sera diffusé en direct sur la plateforme Twitch.

Les spectateurs pourront non seulement suivre les exploits de leurs streameurs préférés, mais aussi probablement participer à des jeux, des quiz et des défis interactifs.

Des moyens de faire un don seront bien sûr disponibles tout au long de l'évènement.

Des infos suivront sur le compte X de RTBF iXPé !