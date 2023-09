La GameForce de retour à Bruxelles : Deux jours de Gaming, de Cosplay et d'Esport !

Après plusieurs années de succès en Flandre, l'événement se déroulera cette fois encore, pour la seconde fois consécutive, au cœur de la capitale belge du 30 septembre au 1er octobre 2023.

Une palette d'activités pour Tous

Que vous soyez fan de rétro gaming, de jeux indépendants, de matériel high-tech ou de cosplay, la GameForce a pensé à tout.

Gameforce Bruxelles 2022 ©Lan-Area.be

Organisé par Unlocked (anciennement META), le salon promet de ravir les visiteurs grâce à un éventail d'animations et de stands divers et variés. Les amateurs de cosplay pourront, par exemple, participer à des concours et admirer les créations les plus époustouflantes.

Gameforce Bruxelles 2022 ©Lan-Area.be

DH eSport et Lan-Area : un stand à ne pas manquer

Pour la deuxième année consécutive, la DH eSport et Lan-Area seront présentes avec un stand dédié à l'eSport et plus particulièrement au jeu Rocket League.

Stand DH eSport Lan-Area en 2022 ©Lan-Area.be

Les visiteurs auront la chance de participer à des petits tournois avant la grande finale du tournoi 100% belge "Rocket Frites", qui aura lieu le samedi à 15h.

Judgeball

Le dimanche, il ne faudra pas manquer la présentation exclusive du jeu "Judgeball" par le studio belge Wild Bishop.

Cette nouveauté très attendue sera présentée en détail sur le stand de la DH eSport et Lan-Area, ajoutant une dimension locale à cet événement international.

Les visiteurs pourront bien entendu tester le jeu sur place et s'affronter en direct.

Un rendez-vous incontournable

Avec le retour de la GameForce à Bruxelles, les fans de jeux vidéo en Belgique ont de quoi se réjouir. Entre les tournois, les stands de matériel, les jeux indépendants à découvrir et les multiples activités de cosplay, cette édition s'annonce comme un véritable paradis pour les gamers de tout horizon.

Réservez dès maintenant vos billets pour ne pas manquer cet événement exceptionnel qui promet de faire vibrer la capitale !

Pour plus d'informations, consultez le site officiel de la GameForce ou suivez les actualités sur les réseaux sociaux.