EA Sports FC 24 : les meilleures notes des joueurs de Pro League dévoilées

Le Sporting d’Anderlecht est l’équipe dont les meilleures individualités sont les mieux notées avec quatre joueurs dans le top 8 : Schmeichel, Thomas Delaney (79), Jan Vertonghen (79) et Thorgan Hazard (78). Parmi les 24 meilleurs joueurs, on en compte huit d’Anderlecht, cinq de l’Antwerp et de Bruges, quatre de Genk et deux de La Gantoise. L’Union Saint-Gilloise et le Standard sont donc absents de cette liste.

