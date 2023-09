EA Sports FC 24 : Analyse de l'équipe des Diables Rouges, les atouts et les faiblesses !

Parmi elles, l’équipe de Belgique, les Diables Rouges, est mise à l'honneur.

Voici une analyse des joueurs, alignés récemment par Domenico Tedesco contre l'Estonie, en comparaison avec leurs avatars dans le jeu.

Gardiens et défenseurs

Koen Casteels est aux cages, un poste qu'il occupe avec brio tant dans la réalité que dans la simulation, où il a une note de 84.

La défense est constituée de Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen et Arthur Theate. Si ces quatre défenseurs font très bien leur travail dans le football réel, le manque de vitesse de la majorité d'entre eux peut poser problème dans FC 24.

Le milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Amadou Onana et Orel Mangala se distinguent, secondés par Yannick Carrasco un peu plus haut sur le terrain. Onana est particulièrement efficace en tant que milieu récupérateur, et même si Mangala n'est pas loin derrière, il manque un peu de vitesse.

Carrasco, lui, se maintient comme une valeur sûre, avec un remarquable 88 en vitesse.

Attaquants et ailiers

Sur les flancs, Jeremy Doku et Leandro Trossard brillent.

Doku présente des statistiques particulièrement intéressantes dans le jeu, et Trossard semble mieux adapté dans un rôle central.

À la pointe de l'attaque, Romelu Lukaku demeure puissant même si sa performance sur la simulation de football décline légèrement avec le temps.

Les diables rouges dans FC24 ©fut.gg

Autres joueurs clés

La Belgique a également d'autres atouts dans FC 24 qui n'étaient pas sur le terrain lors du match contre l'Estonie.

Kevin De Bruyne se distingue avec une note générale de 91, et Thibaut Courtois n'est pas loin derrière avec 90.

Loïs Openda, doté d'un impressionnant 93 en vitesse, est également un joueur à surveiller.

En résumé

L'équipe des Diables Rouges possède un mélange intéressant de jeunes talents et de joueurs confirmés dans FC 24, reflétant assez fidèlement les forces et faiblesses de l'équipe dans la réalité.

Alors que le jeu sortira sur diverses plateformes dont la PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC, les fans de football auront tout le loisir de tester ces atouts par eux-mêmes.