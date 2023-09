Rocket League : Le belge "Atow" rejoindrait La Karmine Corp aux côtés de Vatira et Rise.

Tristan "Atow" Soyez, un compétiteur belge, était précédemment membre de l’équipe Team Liquid, tandis que le Britannique, Finlay "Rise" Ferguson, a déjà partagé les plateformes avec Vatira dans Team Queso et Moist Esports.

Changements significatifs

La réorganisation de l'équipe intervient alors que d'anciens membres tels qu'Itachi, ExoTiiK et notre compatriote Eversax quittent la KCorp. Eux qui ont marqué le parcours du club sont maintenant considérés comme des agents libres. Vatira reste le seul membre originel, incarnant le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. Intéressant de noter, le coach belge Eversax aurait délibérément choisi de quitter la Karmine Corp.

Ces changements dans la composition de l'équipe pourraient être le prélude à une période passionnante et fructueuse pour La Karmine Corp.

L'addition de compétiteurs éprouvés tels que Atow et Rise, couplée avec le talent et l'expérience de Vatira, pourraient mener l'équipe vers de nouveaux sommets et établir de nouveaux records.