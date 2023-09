Fire in the hole ! CS:GO n'est plus, dites bonjour à Counter-Strike 2 !

C'est désormais officiel, CS:GO cède sa place à Counter-Strike 2 après plus de 12 ans de service ! Ceci a été annoncé sur le réseau social X (ex Twitter) ce mercredi 27 septembre en soirée, un peu à la surprise générale, comme souvent avec l'éditeur du jeu Valve.