La belge Eefje 'Sjokz' Depoortere à nouveau nominée aux Esports Awards dans la catégorie "Host of the year" !

Palmarès Exceptionnel

Sjokz a déjà un palmarès éloquent dans ce domaine, ayant remporté de nombreux prix dans le passé.

En 2017, elle a été couronnée "Esports Personality of the Year" aux Esports Industry Awards. Elle a ensuite enchaîné les victoires en tant que "Best Esports Host" lors des Game Awards de 2018, 2019 et 2020, tout en décrochant également le titre de "Esports Host of the Year" aux Esports Awards en 2020.

Un Parcours Riche et Diversifié

Avant de devenir une figure incontournable de la scène esportive, Sjokz était une joueuse compétitive d'Unreal Tournament '99 et a remporté plusieurs ClanBase EuroCups avec l'équipe nationale belge.

Eefje "Sjokz" Depoortere ©D.R.

Depoortere a commencé sa carrière en tant que journaliste freelance, produisant des contenus liés à l'esport pour SK Gaming et ESFi World. Elle détient un Master en histoire (2009), en journalisme (2010) et un diplôme d'enseignante (2011) de l'Université de Gand.

Esports Awards

Les Esports Awards sont une véritable célébration de la saison compétitive de jeu, clôturant l'année en beauté. Cette année, la cérémonie promet d'être exceptionnelle, se déroulant le 30 novembre au Resorts World Las Vegas.

Eefje "Sjokz" Depoortere continue de briller dans l'univers de l'esport, récoltant les fruits de son dévouement et de sa passion pour le jeu compétitif.

Sa nouvelle nomination aux Esports Awards 2023 confirme non seulement son statut de figure emblématique dans le monde de l'esport, mais aussi l'impact et l'influence qu'elle exerce dans l'industrie.

La cérémonie des Esports Awards, attendue avec impatience, nous dira si Sjokz ajoutera un nouveau trophée à sa collection déjà bien garnie.

Il est possible de voter pour différentes catégories représentées dans l'eSport aux Awards, ceci en se rendant sur la page officielle de l'évènement.