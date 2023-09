Rencontrez la DH eSport à la Gameforce ce week-end !

La Gameforce Bruxelles, le salon du cosplay et du jeu vidéo, démarre ce week-end. Il se tiendra du 30 septembre au 1er octobre dans les halls 1 et 3 de Brussels Expo. Comme en 2022, la DH eSport y sera présente et vous donne l'occasion de rencontrer l'équipe dédiée à la couverture gaming et esport ainsi que participer aux diverses animations du stand.