RQS Esports sacrés champions de Belgique de Rocket League depuis la Gameforce !

La DH eSport était associée à Lan-Area, en partenariat avec Proximus, pour cette 5ème édition, seconde étape du Fiber Frites Tour, et pour la tenue de la finale à la Gameforce Bruxelles sur un stand construit pour l'occasion.

Stand DH eSport / Lan-Area à la GameForce 2023 ©Lan-Area.be

Finale Rocket Frites

Après les qualifications en ligne des 19 et 23 septembre, deux équipes se sont démarquées pour participer à la finale en présentiel depuis la GameForce le 30 septembre, les RQS ESports, détenteurs du titre de Rocket Frites V4 et les OH Leuven Esports.

Roster RQS :

Bullet

Badnezz

LXS

Roster OH Leuven Esports :

Joejon

jkzzz

wapitie

La finale en vidéo

Ce tournoi faisait partie de la seconde étape du Fiber Frites Tour.

Une ultime compétition est à venir, probablement courant décembre et sera multi-gaming avec au moins Trackmania comme faisant partie des jeux concernés.