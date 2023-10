Success story belge : L'ascension de Manatee, équipementier esportif !

Dans un monde où l'esport prend de plus en plus d'ampleur, la qualité de l'équipement et des vêtements est essentielle. Christiaan, entrepreneur belge, l'a bien compris. Sa vision, née d'une insatisfaction personnelle lors d'événements locaux, est aujourd'hui reconnue à l'échelle européenne.