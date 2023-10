RTBF iXPé triomphe lors de sa soirée de lancement CAP48H : un véritable élan pour le Gaming et l'eSport belge !

Un événement phare qui verra la participation de près de 25 streameurs, dans le but de faire monter la cagnotte destinée à soutenir les jeunes en difficulté. Le succès de l'année précédente reste dans toutes les mémoires : pas moins de 60.000€ avaient été récoltés grâce à la générosité des donateurs.

Mais cette soirée n'était pas uniquement dédiée à la présentation de cet événement à venir.

RTBF iXPé a également célébré son second anniversaire. Pour rappel, cette version de la chaîne a vu le jour à partir de Tarmac, le premier média digital de la RTBF, et en seulement deux ans, elle s'est imposée comme un acteur majeur de l'eSport et du Gaming en Belgique.

Gregory Carette & Delphine Schlesser, aux manettes de la chaîne et de l'opération CAP48 Heures de stream ©Gaëtan Thoron

ZeratoR & Mandatory

L'apothéose de la soirée fut sans nul doute le match de gala sur Valorant.

Diffusé sur leur chaîne Twitch, mais aussi en présence d'un public enthousiaste et venu en nombre au forum de Liège, ce match a réuni de belles figures du Gaming et de l'eSport.

Les spectateurs ont pu admirer un match Valorant avec des personnalités telles que Hyp, Akumaaaaa, Goaster, TheBigFiz, Crea^. D'autres personnalités emblématiques étaient également de la partie, comme Bazy, le streameur Valorant, Eversax, ancien coach Rocket League de la Kcorp, Darxcio, le jeune prodige de Valorant, et Chipsette, streameuse et joueuse pro sur le même jeu.

La soirée animée par ZeratoR et MoMaN a été couronnée de succès, attirant une foule importante et mettant en lumière le dynamisme et la passion qui animent le monde du gaming et de l'eSport. Une chose est sûre, avec de tels événements, l'avenir de l'eSport belge s'annonce radieux.

Pour suivre CAP48h de Stream, cela se passe dès ce vendredi 13 octobre et c'est à suivre sur Twitch !