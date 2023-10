Tout savoir sur les Worlds 2023 de League of Legends !

Il verra s'affronter 22 équipes venues des quatre coins du globe, dans une course effrénée pour la Coupe du Invocateur. Le prize pool s'élève cette année à $2,225,000 USD.

Les nouveautés de l'édition 2023

Deux innovations majeures sont à souligner cette année :

Le Swiss Format : Riot Games a décidé d'introduire un format suisse qui remplacera la phase de groupes des années précédentes.

Séries de qualification : Une nouvelle série de qualifications déterminait le dernier spot entre la 4e seed d'Europe et celle d'Amérique du Nord.

Les lieux des affrontements

Pour cette année, les affrontements auront lieu en Corée du Sud.

Play-Ins : LOL Park

Swiss Stage : KBS Stadium

Quarts & Demi-finales : Sajik Arena

Grandes Finales : Gocheok Sky Dome

Répartition des équipes

Durant la saison, les différentes régions du globe ont tenté de décrocher leur slot pour les Worlds.

Le LCS est la League of Legends Championship Series, qui se déroule en Amérique du Nord (Los Angeles).

Le LEC est la League of Legends European Championship, qui se déroule en Europe (Berlin).

Le LPL est la League of Legends Pro League, qui se déroule en Chine.

Le PCS est la League of Legends Champions Korea, qui se déroule dans le Pacifique

Le VCS est la League of Legends Master Series, qui se déroule au Vietnam.

Le CBLOL est la League of Legends Master Series, qui se déroule du Brésil

Le LJL est la League of Legends Master Series, qui se déroule au Japon.

Le LLA est la League of Legends Master Series de la ligue latino-américaine.

LPL et LCK ont bénéficié de 4 places, LEC et LCS ont obtenu 3 places, PCS et VCS disposent de 2 places et les places restantes ont été attribuées à CBLOL, LJL, LLA et aux séries de qualification mondiale.

Détail des phases

Play-In Round 1 (10-14 Octobre) : Huit équipes, divisées en deux groupes, s'affrontent. Les deux meilleures équipes de chaque groupe avancent au Play-In Round 2, tandis que les deux dernières sont éliminées.

Play-In Round 2 (15 Octobre) : Les vainqueurs du bracket supérieur de chaque groupe affrontent les vainqueurs du bracket inférieur de l'autre groupe. Deux équipes avanceront au Swiss.

Les phases play-in permettent à celles qui ne se sont pas qualifiées durant la saison mais qui ont engrangé assez de points de tenter d'accéder à la Swiss Stage. Evidemment, les places sont limitées.

Les équipes qualifiées pour le Play-In sont PSG Talon, LOUD, GAM Esports, Rainbow7, Team Whales, CTBC Flying Oyster, Team BDS, DetonatioN FocusMe.

A l'heure d'écrire ces lignes, PSG Talon et Team Whales se sont dores et déjà qualifiées pour la phase suivante des Play-In. R7 et DetonatioN sont déjà éliminés.

Swiss (19-23 Octobre et 26-29 Octobre) : 16 équipes, dont deux issues du Play-In, s'affrontent. Les équipes atteignant 3 victoires avancent en phase à élimination directe, celles totalisant 3 défaites sont éliminées.

Knockout Stage (2-5 Novembre, 11-12 Novembre et 19 Novembre) : Huit équipes s'affrontent dans un bracket à élimination directe.

Les équipes

Gen.G

T1

KT Rolster

Dplus

JD Gaming

Bilibili Gaming

LNG Esports

Weibo Gaming

G2 Esports

Fnatic

MAD Lions

NRG

Cloud9

Team Liquid

CTBC Flying Oyster

DetonatioN FocusMe

GAM Esports

LOUD

PSG Talon

Rainbow7

Team BDS

Team Whales

Côté favoris, on pourrait designer G2 comme sérieux prétendant au titre mais la formation sud coréenne T1 est également à surveiller, elle qui a fini seconde des Worlds 2022.

Les rencontres

Les Worlds sont à suivre en français sur Twitch et les résultats peuvent être suivis sur Liquipedia.