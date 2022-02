, centre de simulation de course automobile, proposait début février une course d'endurance appelée "Les 16 heures de Bathurst" .Cette épreuve esport se déroulait sur simulateur statique sur le jeu de simracing

« Un réel challenge que nos équipes ont réalisé. Réunir 45 pilotes durant 16 heures de courses nous sommes les premiers en Belgique à réaliser ce type d’évènement. C’est grâce au travail de nos coachs & directeur de course (Félix Férir et Paul Theysgens), de notre casteur (Ilario Strazerri) ainsi que de nos partenaires que l’évènement est un tel succès » se félicitent Didier Lecloux et Benoît Laurent, administrateurs de la société.

© Exype

La PRIMA ESPORTS grande gagnante

Il s’agit bien d’une seconde victoire pour la Prima Esports qui remettait son titre en jeux.



« Au-delà de la compétition, c’est le plaisir de se retrouver en vrai et d’échanger qui nous motive à revenir. On rencontre des équipes que l’on a l’habitude d’affronter en ligne, l’ambiance est géniale » nous livre Prima_Giova, pilote de la Prima Esports.





© Exype

Une troisième édition qui a connu un succès des plus importants avec 11 équipes qui se sont disputées le titre. Un évènement regroupant des amateurs mais aussi de plus en plus d’équipes pro.

« Depuis le début nous sommes venus pour prendre de l’expérience sur des évènements en LAN. L’évènement prend de l’ampleur et le niveau monte » nous explique Yart Djonxxt, un des participants de la YART Esports.

On notera également la victoire de l’équipe Night Racer, qui remporte la coupe pour la catégorie AM.

Une compétition Accessible

© Exype

Une organisation millimétrée qui permet à Exype d’entrevoir de nouveaux projets pour l’avenir au côté de sa communauté.



« En voyant les images, en participant aux évènements, ça motive. Il y aura toujours une équipe GTBE aux prochaines endurances series, c’est évident » déclare GTBE-PIPO_Oli, pilote de la GTBE (équipe esport Belge).



Une organisation millimétrée qui permet à Exype d’entrevoir de nouveaux projets pour l’avenir au côté de sa communauté.» déclare GTBE-PIPO_Oli, pilote de la GTBE (équipe esport Belge).

» nous explique Didier et Benoît.