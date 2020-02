La première étape du League of Legends Open Tour BeNeLux se jouait ce week-end. Près de 45 équipes ont pris part à cette première édition dotée de 1.500€ ainsi que de nombreux points comptant pour le classement général.

L'Open Tour BeNeLux est le circuit officiel lancé par Riot Games à destination des joueurs belges, néerlandais et luxembourgeois qui n'ont pas eu la chance ou la volonté de participer à leur championnat national. Ouvert à tous, exception faite des joueurs engagés en Belgian League ou en Dutch League, ce nouveau championnat se veut plus accessible pour les équipes moins affûtées mais reste néanmoins très attractif en termes de compétitivité et de gain.



© Riot Games

La première manche de ce week-end a connu un énorme succès en remplissant presque les 48 slots ouverts pour l'occasion. Plusieurs structures connues du BeNeLux étaient au départ et comptaient bien se faire remarquer par Riot afin d'intégrer la division supérieure lors de la prochaine saison. C'est ainsi qu'on a pu voir en action des équipes telles que Team 7AM, ULB esport, JoinTheForce, Glorious Gaming, Vanguard eSports et plusieurs sections académiques des équipes en lice dans la Belgian et la Dutch League.

D'abord réparties en huit poules, les équipes de chacune d'elles se sont toutes affrontées sous le format "Round Robin" afin d'établir le classement final. Le meilleur de chaque groupe se qualifiait alors pour la phase de playoffs jouée en BO3 dans un arbre à élimination directe. Arrivées à ce stade, les équipes n'étaient plus qu'à une victoire du premier palier de gain de la compétition.



© Riv4l

Au terme de la phase de poules, ce sont la Team 7AM, TimeOut Esports Academy, Tundra Gaming, Erasmus Esports Academy, Absolute Legends NL, Vanguard Esport, towatchdaero et ULB esport qui se sont retrouvés en quart de finale de cet Open Tour BeNeLux.

Les Hollandais de chez Absolut Legends, après être venus à bout de Vanguard Esports puis de towatchdaero, parviendront à se hisser en finale de cet Open Tour. Ils y ont été rejoints par Tundra Gaming, qui a su se débarrasser d'Erasmus Esports Academy puis de la Team 7AM, afin de remporter son ticket pour l'ultime rencontre de la compétition.

Finale 100% hollandaise donc pour cette grande première de l'Open Tour BeNeLux. Les deux équipes ont eu du mal à se départager et ont dû aller au bout du BO3. C'est finalement Absolute Legends qui émergera en fin de rencontre pour s'adjuger la première place, les 800€ associés ainsi que 1000 points au classement général.



© Riv4l

La prochaine manche aura lieu les 7 et 8 mars et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à cette adresse.