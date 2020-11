Après une saison 2020 tronquée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, mais néanmoins maintenue grâce à des étapes jouées en ligne, les Call of Duty Challengers préparent déjà leur rentrée prochaine.



Activision vient en effet d'annoncer quelques nouveautés majeures pour la saison à venir, dont notamment la création de deux nouvelles compétitions ! En plus des traditionnelles étapes et autres coupes rapportant plus ou moins de points au classement général et quelques milliers de dollars à se partager, les joueurs pourront également prendre part aux Call of Duty Challengers Scouting Series ainsi que, pour les meilleurs, aux Call of Duty Challengers Elite.

Les "Scouting Series" débuteront au mois de décembre et aideront les franchises évoluant en Call of Duty League à identifier de futures recrues potentielles. Pour ce faire, des entraineurs et autres managers d'équipes évoluant dans la catégorie reine de la discipline devront former plusieurs line-ups en piochant de nouveaux joueurs dans une réserve de recrutement.

Cette phase de draft sera séparée entre l'Europe et l'Amérique du Nord et durera quatre jours, du 15 au 18 décembre 2020. Durant cette période, les sélectionneurs devront composer chaque jour une nouvelle équipe de quatre compétiteurs et ainsi s'affronter dans différents tournois !



Seuls les joueurs ayant récolté le plus de points lors du championnat 2020 seront invités par Activision à faire partie de ce groupe. C'est une bonne nouvelle puisque nous devrions avoir le plaisir d'y voir le Belge Bjarne "Denza" Sleebus, champion des Call of Duty Challengers 2020 avec la Team WaR.

© Activision

Des rapports seront établis en fin d'événement et envoyés aux différentes franchises de la Call of Duty League. Même si cela ne devrait pas changer grand-chose, les écuries du top niveau ayant évidemment toujours un oeil sur ce qu'il se passe plus bas, cela permettra néanmoins à certains chanceux d'établir un premier contact avec des structures professionnelles de haut niveau.

L'autre nouveauté de la saison à venir est la création des Call of Duty Challengers Elite. Futur point d’orgue du championnat, la compétition réunira les équipes ayant amassé le plus de Challengers Point au fil des épreuves. Également séparés en deux zones (Europe et Amérique du Nord), ces Challengers Elite feront s'affronter les huit meilleures équipes de la saison dans une poule jouée en round-robin.

Activision devrait communiquer plus d'informations dans le futur, notamment au niveau des dates et du cashprize de ce nouvel événement.

© Activision

La saison 2020-2021 s'annonce donc chargée pour les joueurs amateurs de Call of Duty.



Il nous reste maintenant à souhaiter la même réussite que cette année à la Team WaR et à notre compatriote, et pourquoi pas, également une place en Call of Duty League !