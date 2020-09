Tout a commencé lors de la finale de cette saison opposant Atlanta FaZe à Dallas Empire. Alors que cette dernière écrasait son adversaire et se rapprochait inexorablement du million et demi de dollars de la victoire, les nombreux spectateurs présents sur le stream de la compétition ont pu assister à un teaser orchestré par Activision et présentant déjà quelques nouveautés pour le futur.

Le premier changement majeur est le retour à un format en quatre contre quatre. Actuellement au nombre de cinq par équipes, les joueurs vont donc devoir s'adapter à ce changement et se préparer éventuellement à devoir changer de structure en cas de mise sur le banc des réservistes. Soucieux de revenir aux prémices de la compétition sur Call of Duty, Activision a annoncé avoir pris cette décision en accord avec les différentes équipes.

Cette modification en a amené une autre concernant le nombre de franchises évoluant en Call of Duty League. Alors que la réduction de la taille des équipes sous-entendait l'élargissement de la compétition à de nouvelles écuries, l'éditeur a tout de suite démenti cette possibilité en affirmant que seules douze équipes, comme lors de cette saison, participeront au championnat. Ce qui va mettre sur le carreau au moins douze joueurs professionnels !



Autre nouveauté, mais prévisible cette fois, est l'arrivée d'un nouveau titre pour la prochaine Call of Duty League. Modern Warfare sera donc délaissé au profit de son futur successeur Call of Duty : Black Ops Cold War.



Tous ces changements, et potentiellement d'autres à venir, vont donc complètement redistribuer les cartes pour les franchises engagées et devraient proposer une Call of Duty League totalement renouvelée par rapport à l'édition précédente.