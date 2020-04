Après avoir annoncé que sa saison professionnelle se terminerait en ligne, l'éditeur de Call of Duty vient d'officialiser la création de cinq nouveaux tournois appelés "Challengers Cups". Joués exclusivement en ligne et sur PS4, ils seront ouverts à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la région Asie-Pacifique.

Après avoir relancé ses deux circuits professionnels suite à l'arrêt temporaire provoqué par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, Activision Blizzard a souhaité renforcer son offre destinée aux joueurs "amateurs". C'est ainsi qu'en plus des Call of Duty Challengers, en marge de la CoD League, se tiendront désormais cinq tournois ouverts à tous.



© Activision Blizzard

Partagés sur trois zones géographiques distinctes, ces tournois seront dotés de 250.000$ de cashprize total. Soit 5.000$ pour la zone APAC, 20.000$ pour l'Europe et 25.000$ pour l'Amérique du Nord lors de chaque tournoi. Des points au classement "Challengers" seront également distribués aux meilleures équipes.



La première manche européenne débutera le samedi 18 avril et se jouera sur deux jours. Retransmises sur la chaîne YouTube de la Call of Duty League, les rencontres seront commentées par différents casters amateurs entourés de professionnels. Les organisateurs ont en effet décidé de donner la chance à de nouveaux talents afin de tenter de dénicher les perles de demain et potentiellement les faire intégrer les différents circuits professionnels !



© Activision Blizzard

Les inscriptions pour le tournoi inaugural sont ouvertes et disponibles à cette adresse .