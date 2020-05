Trente-deux équipes se sont donc affrontées hier après-midi afin d'élire la meilleure d'entre elles. N'offrant aucun prix au vainqueur, c'était une question d'honneur et d'égo qui a poussé chaque joueur à donner le meilleur de lui-même dans cette compétition.



Ces premiers tournois sur Valorant servent également de viviers aux jeunes talents et permettent aux structures souhaitant se lancer professionnellement sur le jeu de préparer leurs futurs recrutements. C'est évidemment tout l'enjeu pour les compétiteurs ayant l'occasion de se montrer lors de ce genre d'événements.



Parmi les joueurs engagés, on a pu noter la présence de beaucoup de joueurs professionnels venant d'autres FPS tels que CS:GO, Overwatch, Rainbow Six, ... Pour rappel, trois Belges étaient au départ de la compétition : Kevin "Ex6TenZ" Droolans, Sammy "iDex" Van De Weghe et Adil "ScreaM" Benrlitom.

Les deux premiers étaient équipiers pour l'occasion et ont évolué dans l'équipe "StartedFromCS". Cette dernière, après un départ compliqué mais tout de même positif face à "TRAUMA", va ensuite être confrontée à l'une des équipes en forme du moment : "IDDQD v2". Emmenée par Timo "Taimou" Kettunen (Overwatch) et Kevyn "TviQ" Lindström (Overwatch), cette line-up avait les armes sur papier pour prétendre à la victoire finale. C'était sans compter sur "Ex6TenZ" et ses équipiers qui finiront par se qualifier brillamment pour les quarts de finale au détriment de l'équipe nordique.

Malheureusement, ils y seront opposés à l'équipe de notre autre Belge engagé : la "Team Prodigy". Celle-ci, réunissant quelques joueurs de l'agence esportive du même nom, a eu un parcours assez tranquille jusque-là en venant à bout successivement de "BDV" et "VALORANDO".



© Fnatic

Le match opposant nos trois compatriotes aura été intense et indécis. Malgré un bon départ de "StartedFromCS", c'est "ScreaM" qui sortira vainqueur du duel en se qualifiant ainsi pour la demi-finale. Fin de parcours donc pour "Ex6TenZ" et "iDex" qui terminent une nouvelle fois assez loin des places d'honneur.

La suite aura été relativement plus tranquille pour la "Team Prodigy" qui va d'abord battre "fish123" avant de s'imposer en grande finale face à "2G4L". Nouvelle victoire d’envergure pour Adil "ScreaM" Benrlitom qui signe là son troisième succès d'affilée après le Twitch Rivals Showdown Europe et le ValorPro. Le Belge va même remporter le titre de MVP du tournoi, ce qui, au vu des semaines précédentes, en fait certainement le meilleur joueur du moment sur Valorant.



Nul doute que notre compatriote va vivre une seconde carrière en tant que joueur professionnel sur le FPS de Riot Games ! Reste à voir dans quelle équipe celui-ci choisira d'évoluer dans le futur. Pour rappel, "ScreaM" est toujours sous contrat avec la modeste structure allemande "GamerLegion".



L'ensemble du bracket de la compétition est à retrouver à cette adresse.