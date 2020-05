La plateforme de streaming Twitch a organisé ce week-end son deuxième tournoi caritatif sur Valorant. Appelé "Twitch Rivals Showdown", il a fait s'opposer 16 équipes composées d'influenceurs et autres joueurs professionnels au profit de la lutte contre le coronavirus.



Le géant américain Twitch continue de s'investir dans le sport électronique. Profitant de l'énorme succès actuel du FPS de Riot Games, et après une première édition plus que réussie, la plateforme a tenu ce week-end le deuxième opus de son Twitch Rivals Showdown sur Valorant. La compétition reversera une nouvelle fois les gains, soit 100.000 dollars, à différentes oeuvres de charité.



En Europe, ce sont seize équipes composées d'influenceurs et de joueurs professionnels venant d'autres disciplines qui ont été invités par les organisateurs. Parmi des personnalités telles que Corentin "Gotaga" Houssein, Adrien "ZeratoR" Nougaret, Emmanuel "MoMaN" Marquez, Willy "Skyyart" Dias, Duong "Kinstaar" Huynh, Oscar "mixwell" Cañellas Colocho et bien d'autres, deux Belges étaient présents et prêts à en découdre : David "davidp" Prins et Adil "ScreaM" Benrlitom.

© Twitch

D'abord réparties dans quatre poules différentes, les équipes se sont donné le change afin de décrocher la première place du groupe, synonyme de qualification en demi-finale.

La "Team yznb", la "Team ONSCREEN", la "Team izakooo" et la "Team ZeratoR" ont su tirer leur épingle du jeu pour atteindre les play-offs de la compétition.

Cela a malheureusement scellé le sort de "davidp" qui a terminé deuxième de son groupe avec sa "Team Skyyart", juste derrière l'autre Belge engagé, "ScreaM", qui a donc su se qualifier avec sa "Team ONSCREEN".

© Twitch

L'ancien joueur professionnel de CS:GO a retrouvé la "Team izakooo" en demi-finale. Une victoire 2 à 1 va propulser notre compatriote dans une nouvelle finale officielle, la troisième en seulement quelques jours !



C'est la "Team yznb" qui s'est dressée devant le joueur belge et ses équipiers. Les Suédois n'ont rien su faire face aux individualités de la "Team ONSCREEN" et se sont inclinés 2 à 0, offrant un nouveau titre sur Valorant à "ScreaM".



© Twitch

Quelques jours après sa victoire dans le "ValorPro", notre compatriote enchaîne donc avec un deuxième succès probant et prouve qu'il est l'homme en forme de ce début de saison sur la bêta du jeu.