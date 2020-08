Une semaine après le recrutement du Belge David "davidp" Prins par la structure G2 Esports, c'est au tour d'un autre de nos compatriotes de faire la une de l'actualité esportive. L'ancien joueur professionnel de CS:GO, connu pour ses "one-taps" légendaires, Adil "ScreaM" Benrlitom, rejoint officiellement la structure hollandaise Team Liquid !



Il n'arrive pas seul puisque ses équipiers de la line-up "fish123", équipe avec laquelle il évolue depuis quelques semaines, vont l'accompagner dans cette nouvelle aventure ! La première équipe Valorant dans l'histoire de la Team Liquid se compose donc de notre compatriote et des Britanniques Adam "ec1s" Eccles (capitaine), Dom "Soulcas" Sulcas, James "Kryptix" Affleck, Travis "L1NK" Mendoza et Connor "Sliggy" Blomfield (coach).

Si la rumeur d'un tel transfert courait depuis de nombreuses semaines, son officialisation tardait à arriver. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi cette annonce a mis du temps à se concrétiser : ScreaM était toujours sous contrat avec son ancienne et donc dernière structure CS:GO : GamerLegion. Il n'aura pas fallu attendre 24 heures entre l'annonce de la fin de son contrat dans son ancienne structure et son arrivée officielle chez Team Liquid ! Preuve que tout était bouclé depuis un certain temps...

Team Liquid s'attache donc là les services d'une line-up expérimentée sur le FPS de Riot Games, et extrêmement compétitive ! Malgré la relative jeunesse de la scène Valorant, l'équipe possède déjà de nombreux titres dont des victoires en COOLER Cup, GriziCup, Mandatory Cup, Solary Cup ainsi que trois succès en Take The Throne. Son dernier résultat probant est une deuxième place finale lors du WePlay! Invitational, juste derrière G2 Esports.

© Take The Throne

Par ce transfert, ScreaM met donc fin à une impressionnante carrière sur Counter-Strike ! Débutée en 2010, elle lui aura permis de parcourir le monde et de faire partie de structures de renom telles que 3DMAX, Team LDLC, Epsilon eSports, Millenium, VeryGames, Titan, Team Kinguin, G2 Esports (avec qui il a commencé sa carrière sur Valorant), Team Envy et GamerLegion.



Le Belge compte de nombreux bons résultats dans sa florissante carrière : victoire en ESL Major Series One Summer et Fall 2013, victoire de la Gaming Paradise 2015, top3-4 à la DreamHack Winter 2013, 2ème en ESL Pro League saison 3, victoire en Esports Championship Series saison 1, 2ème en StarLadder i-League StarSeries saison 2 et victoire de la DreamHack Open Atlanta 2017.

Malgré son niveau individuel et ses capacités à tuer l'adversaire en une seule balle, notre compatriote n'aura jamais vraiment eu la chance d'évoluer dans une équipe du top mondial et ainsi prouver qu'il était un des meilleurs joueurs du monde.

© Team Liquid

Mais tout cela est désormais derrière lui ! Aujourd'hui, ScreaM peut se vanter de faire partie du gratin de la scène Valorant et aura de nombreuses occasions de démontrer son talent inné pour les FPS !



On peut d'ores et déjà s'attendre à des duels sans merci entre joueurs belges avec ScreaM d'un côté et davidp de l'autre !