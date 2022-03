Même si la Belgique a connu de belles progressions en matière d'esport depuis 2020, la France dispose actuellement d'une solide avance dans ce domaine avec de nombreuses structures déjà professionnalisées et un marché des investisseurs bien présent.

A ce titre, l'enseigne ALDI avait déjà fait un pas dans cette direction en accompagnant les équipes Solary, Vitality et la ligue française de League of Legends (LFL) il y a plus d'une année.

Teaser Vidéo

Programme Continuity

Avec son nouveau programme "Continuity", ALDI met ici en place une compétition qui permettra à l'équipe victorieuse de bénéficier d'en encadrement PRO. Cet encadrement proposera entre autre du coaching avec des experts tels que @Rasmelthor et @Lutti, deux streamers et joueurs reconnus.

Le principe de sélection est le suivant : 4 tournois compétitifs seront organisés sur Rocket League et une finale départagera les 4 équipes gagnantes.



Les dates des qualifications sont connues : 4, 11, 19 et 25 avril 2022



Les finalistes seront accompagnés par ALDI jusqu’à la fin de l’année 2022 sous le nom de : Team CONTINUITY.

© Dexerto

Cette initiative proposée par ALDI France n'est évidemment réservée qu'aux résidents français, mais est néanmoins encourageante pour l'écosystème belge puisqu'il crée un nouveau précédent qui pourrait inspirer d'autres projets à l'échelle du pays.

Toutes les infos sur le site de l'enseigne.