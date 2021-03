La première des quatre manches du NumberOne, le circuit de la LouvardGame dédié à Counter-Strike : Global Offensive, a tiré sa révérence hier soir avec une finale inédite entre Ambush Esport et la structure russe GROND.



Cette ultime rencontre a mis fin à plusieurs semaines de compétition régulière et à un week-end de playoffs de haute voltige. L'ouverture de la compétition à des équipes européennes sortant du traditionnel cadre franco-belge a permis de hausser le niveau de jeu global du championnat et ainsi proposer encore plus de spectacle.

© LouvardGame

En plus du traditionnel cashprize de 5.000€, ce sont les premiers points de la saison comptant pour le classement global du NumberOne que les équipes sont venues grappiller lors de ce premier "Legend Stage". Le but ? Tenter de faire partie des huit structures invitées à la grande phase finale de l'événement.

Après quatre semaines de phase classique où les huit équipes engagées ont eu l'occasion de s'affronter dans une poule unique, seules les six meilleures d'entre elles se sont retrouvées ce week-end à l'occasion des playoffs de la compétition.



Le top 2 (Project X et GROND) a eu le privilège d'avancer directement en demi-finale de l'arbre alors que les quatre équipes suivantes (Clutch Rayn Esport, The Dice, Ambush Esport et l'eClub de Bruges) ont dû jouer un tour supplémentaire avant de les rejoindre.



© LouvardGame

Le premier quart de finale de la compétition a opposé l'eClub de Bruges à Clutch Rayn Esport. Les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager lors de la phase de poule (15-15 sur Vertigo) et avaient donc là une belle occasion d'enfin prendre leur revanche. Malgré un excellent départ sur Inferno et le gain de la manche 16 à 8, les Franco-Belges de chez Clutch Rayn vont se laisser déborder ensuite pour finir par s'incliner 1 à 2 (9-16 sur Vertigo et 9-16 sur Dust II).

Steven "Stev0se" Rombaut et ses équipiers ont donc filé en demi-finale retrouver les Russes de chez GROND. Les "Blauw en Zwart" étaient venus à bout de leur adversaire du soir lors de la deuxième journée de compétition (16-13 sur Nuke) et pouvaient donc logiquement nourrir des espoirs de finale.

Malheureusement, la structure russe est montée en puissance au fil des semaines et a rendu la monnaie de sa pièce à l'eClub de Bruges ce samedi en lui infligeant une sévère défaite 2 à 0 (16-10 sur Mirage et 16-9 sur Train). GROND a donc été le premier finaliste de ce "Legend Stage".



L'équipe y a été rejointe par Ambush Esport. La structure danoise, représentée par cinq joueurs français, est d'abord venue facilement à bout de The Dice lors de son quart de finale (16-7 sur Inferno et 16-6 sur Dust II) avant d'enchaîner presque aussi aisément face au Project X (16-10 sur Inferno et 16-12 sur Nuke).

C'est donc une finale inédite entre GROND et Ambush Esport qui a clôturé cette première manche de la saison. Alors que tout semblait pencher du côté du rookie GROND (victoire en phase classique et sept points de plus que son adversaire), et ce, encore plus après le gain de la première carte (16-6 sur Nuke), Ambush Esport a réussi à déjouer tous les pronostics en effectuant une remontada digne des plus grands !



Une égalisation 16-12 sur Inferno suivi d'un ultime succès 16-13 sur Dust II vont offrir le premier titre de la saison à Ambush Esport. Les hommes de Damien "wasiNK" Dufour marquent ainsi leur nom au palmarès de la compétition, empochant au passage les 2.500€ promis au vainqueur.

© LouvardGame

Les Ukrainiens du Project X viennent compléter le podium après une victoire étriquée (25-22 sur Vertigo, 11-16 sur Nuke et 16-4 sur Train) face à l'eClub de Bruges en petite finale.

Les structures vont désormais avoir un bon mois de repos avant la reprise du NumberOne, le 27 avril prochain. Les équipes non-qualifiées reprendront, elles, deux semaines plus tôt avec le début des qualifications ouvertes menant au "Legend Stage".

Cette première manche de la saison a également été mise à profit par Philippe Bouillon, CEO de LouvardGame, pour annoncer la sortie prochaine d'un tout nouveau site internet dédié au NumberOne. Cette plateforme mettra les joueurs au premier plan grâce à des statistiques avancées, des boutiques en ligne pour chaque équipe, des actualités dédiées à la compétition et encore bien d'autres surprises...