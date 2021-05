Pour se qualifier, les meilleurs joueurs du monde devront d'abord remporter les Playoffs régionaux des FIFA21 Global Series en cours actuellement, et qui couronneront les meilleurs participants de chaque région.Ils ne seront ensuite plus que 32 à concourir à Londres et un seul pourra espérer être élu meilleurs joueur du monde avec à la clé 250.000€ de cash price.