Amateur

Via la plateforme Face-IT, qui propose une gestion de tournoi robuste et sécurisée pour le jeu CS:GO, tous les joueurs peuvent y participer, qu’ils soient débutants ou amateurs confirmés !

Un maximum de lots sera distribué au maximum de joueurs et ceci dans le but de ne pas freiner des équipes amateurs à s'inscrire de peur de se faire éliminer trop rapidement et repartir bredouilles !