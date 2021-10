Alors que tout le monde attendait eClub de Brugge à la première place, c'est LowLandLions qui a finalement su faire la différence et qui obtient le sacre de Grand Champion 2021 .









Une chose est sûre, les deux équipes ont mis à rudes épreuves les casteurs qui commentaient cette grande finale. Disputée en B05, il aura fallu les 5 manches pour mettre fin au débat et aucune map ne fut facilement concédée.





Sur de_ancient, le score fut de 14-16 en faveur de LLL. Sur Inferno, 16-10 pour les Bruggeois. Sur Mirage, à nouveau une victoire de Brugge, 16-13. On en est à 2-1 pour eClub Brugge.





De_nuke est ensuite jouée et là LowLandLions creuse un certain écart et gagne 11-16. On en est à 2-2.









Cette finale dure tellement qu'une bonne partie du public s'éclipse, le salon ferme ses portes et les stands de l'exposition sont démontés. On vit même des coupures de courant, ce qui retarde le dénouement de la soirée.







Finalement, la libération. La dernière map, vertigo, est extrêmement serrée et malgré leur avantage, 7-3 avant la coupure électrique, elle fait céder les Bruggeois, probablement refroidit par cette interruption, qui s'effacent sur le score de 14-16.



Les LowLandLions sont donc sacrés Grands Champions des Elite Series 2021 .

Shield est élu MVP (NDLR:Most valuable player) de la compétition.







La vidéo du point de la victoire à voir ci-après



GG à tous et à l'année prochaine pour les Elite Series 2022 !

La Grande Finale CS:GO des Elite series 2021 devait se jouer ce dimanche 10 octobre durant le festivalà Brussels Expo. Il aura fallu 6h de match aux deux équipes, entre pauses, maps disputées et problèmes techniques pour parvenir à être départagées.