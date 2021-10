7 novembre

Pensée, selon Riot, pour les fans de la première heure, tout comme pour le grand public, la série est composée deet se dévoilera en 3 actes : les trois premiers épisodes au lancement le, puis trois autres une semaine plus tard le 13 novembre, avant de finir avec les trois derniers le 20 novembre.

Tout en narrant les origines de champions de League of Legends , Arcane se positionne comme une série animée à part entière dans un univers complexe, emprunt de dilemmes moraux et une histoire pleine de suspens, sublimée par une animation réalisée par le studio français Fortiche .

La série met en scène l’équilibre précaire entre la riche cité deet les bas-fonds du district de, deux lieux connus du monde decomme “terres du progrès” et qui abritent les esprits les plus brillants. Un équilibre menacé par la création du, une technologie permettant à quiconque de contrôler l’énergie magique.C’est dans cette atmosphère tendue, que deux sœurs au passé complexe -et- verront leurs valeurs et croyances respectives remises profondément en question, d'une façon aussi inattendue que cruciale pour la destinée du monde de Runeterra et de ses deux citadelles.

“Quand nous nous sommes lancés dans la production d’Arcane, nous étions intimement convaincus que l’histoire de Jinx et Vi était très particulière, voire unique” , raconte Christian Linke, Co-créateur d’Arcane . “Nous voulions faire d’Arcane un reflet des questionnements moraux profonds auxquels chacun d’entre nous fait face un jour : à quoi sommes-nous prêts pour notre famille ? Sommes-nous prêts à remettre nos valeurs en questions pour le bonheur de nos proches et faire face aux conflits internes qui en résultent ? L’histoire, combinée à la direction artistique inspirée de la peinture à la main et à une animation fine des personnages que nous avons créée en partenariat avec Fortiche, apportera à tous les spectateurs un riche aperçu de l’univers de League of Legends.”

Arcane sera disponible dans de nombreuses langues, notamment en français, profitant d’un casting dédié d’acteurs de doublage reconnus :

● Vi - Hailee Steinfeld (EN) / Alice Taurand (FR)

● Caitlyn - Katie Leung (EN) / Elsa Davoine (FR)

● Jayce - Kevin Alejandro (EN) / Franck Sportis (FR)

● Silco - Jason Spisak (EN) / Bernard Gabay (FR)

● Jinx - Ella Purnell (EN) / Adeline Chetail (FR)

● Mel - Toks Olagundoye (EN) / Géraldine Asselin (FR)

● Vander - J.B Blanc (EN) / Boris Relingher (FR)

● Viktor - Harry Lloyd (EN) / Cédric Dumond (FR)

Le lancement de la série sera également un grand moment de célébration pour les joueurs et fans de la licence League of Legends.



“Les joueurs du monde entier apprécient League et son univers. Leur passion nous inspire et nous amène à créer de nombreuses expériences autour de Runeterra, des expériences dignes de leur engagement”, explique Nicolo Laurent, CEO de Riot Games. “Le lancement d’Arcane marque le commencement d’un nouveau chapitre pour Riot et nous sommes impatients de révéler aux joueurs ce que nous avons préparé pour eux à l’avenir, que ce soit en matière de jeux, divertissement ou sport. C’est dans cette optique que nous souhaitons placer nos joueurs au cœur d’une superbe expérience de lancement. Le Mondial de League of Legends et la sortie d’Arcane constitueront un moment sans précédent, une célébration internationale, mêlant compétition, divertissement et communauté. C’est un super weekend pour les joueurs.”

A suivre dès le 7 Novembre sur Netlix.

