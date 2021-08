Alors que tu venais à peine d’intégrer l’équipe Solary, nous avons découvert avec joie ton incorporation chez Karmine Corp, une équipe à la fanbase stimulante. Qu’est ce qui t’a incité à changer aussi rapidement et à les rejoindre ?

Alors on avait seulement signer chez Solary pour 4 mois c'est à dire jusqu'à la fin de la saison dernière donc on n'était plus sous contrat, et la synergie que j'avais avec mes anciens coéquipier sur le terrain était arrivée à un stade ou on n'arrivait plus à s'améliorer.

Donc j'ai pris la décision de chercher une autre équipe. C'est à ce moment que itachi m'a contacté. Comme lui et stake évoluent déjà en team et comme je les connais depuis longtemps, ainsi que leur potentiel à devenir les meilleurs, j'ai directement accepté de me joindre à eux.



Où vas-tu passer le plus gros de ton temps physiquement maintenant que tu as rejoint cette structure ?

Bien évidemment dans ma chambre à jouer, stream et surtout s’entraîner en équipe.



As-tu un objectif personnel dans l’esport ? Que souhaites tu atteindre ? (avec et/ou sans Karmine)

L'objectif de tout joueur pro sur Rocket League c'est de gagner les Championnats du monde et le faire sous les couleurs de la Kcorp serait encore plus beau. Sinon un objectif simple, c'est de vraiment rester au top niveau le plus longtemps possible.



Tu as 85.000 followers sur Twitch, c’est énorme, n’est ce pas trop dur de caster régulièrement pour une telle communauté ?

Non on s'y habitue, bien sûr qu'au début quand tu commences à avoir beaucoup plus de viewers que d'habitude c'est dur mais le chat te met a l'aise directement et c'est juste un pure plaisir.



Tu évolues pour une équipe internationale, il n’y a pas vraiment d’équipe Rocket League PRO en Belgique, d’après toi que manque t’il à notre pays pour que nous puissions naviguer dans les mêmes sphères que nos voisins ?

C'est bizarre a dire mais chaque pays a son jeu de prédilection, et j'ai pas l'impression que Rocket League soit vraiment la priorité des joueurs belges, donc je pense que le manque de "tryhard" est l'une des grandes faiblesses de la Belgique sur Rocket League.

Qu’est ce qui d’après toi différencie un joueur lambda d’un joueur pro à Rocket League ? Quelles capacités t’on permis d’accéder à un tel niveau ? Le skill, l’intelligence de jeu, la persévérance, de bon mates ?

La chose qui différencie le plus un joueur lambda d'un joueur pro c'est l'intelligence de jeu et les rotations. Sans rotation tu ne peux pas devenir pro, après tu peux aussi avoir de très bonnes mécaniques mais pas une bonne rotation sauf que grâce à tes mécaniques tu peux te faire remarquer beaucoup plus facilement.



Sur Rocket League, jouer en random est un frein à la progression. Comment as-tu démarré en équipe régulière ? Comment as-tu trouvé tes premiers partenaires ?

Non je pense pas que ce soit un frein à la progression, il faut trouver les bons mates avec qui vous allez vous améliorer ensemble et donc grandir ensemble dans la scène pro, et personnellement j'ai eu la chance d'avoir Dignitas comme première équipe pro donc j'ai directement été au côté de personnes très expérimentées.



Est il facile de rester motivé et de continuer à apprécier le jeu avec toute la pression que tu dois déjà rencontrer ? L’équipe « Prodigy Agency » ( NDLR : L'agence qui accompagne AztraL dans sa carrière PRO ), t’aide peut être à affronter tout cela ?

Bien sûr, je trouve que cette "pression" me donne de l'énergie et du courage pour accomplir ce que j'ai toujours voulu accomplir. Prodigy m'aide beaucoup dans tous les aspects donc effectivement ils font partie de ce support.



Tes parents et ta famille te soutiennent-ils dans tout ce que tu entreprends ?

Oui j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a toujours suivi dans ce domaine et ils sont tous là à regarder tous mes matchs et à supporter mon équipe comme n'importe qui supporterait une équipe de foot.



D’autres choses à ajouter que tu aimerais partager ?

Merci à tous les fans de toujours être là dans les bon comme dans les mauvais moments, c'est incroyable le support que l'on reçoit surtout depuis notre arrivée chez Kcorp, nous n'avons même pas encore joué un match pro qu'on a déjà un support inimaginable donc merci pour ça et ici c'est KELAWIN.

Merci à AztraL pour le temps passé à répondre à nos questions et nous lui souhaitons bonne chance dans les matchs à venir ainsi que dans sa vie personnelle !