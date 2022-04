Après le succès des deux premières éditions des rencontres du « Bar Citizen », les passionnés du jeu Star Citizen et de culture numérique de Wallonie et bien au-delà se donnent rendez-vous dans un bel espace de 2000m² à Liège les 27 et 28 mai.

Au programme de cette toute première convention Be@Con, des échanges autour du jeu avec des représentants du studio américain CIG, éditeur de Star Citizen, mais surtout un moment festif et convivial ouvert à tous.

Star Citizen

Cette convention est seulement le deuxième rendez-vous officiel autorisé et soutenu par le studio au niveau mondial.

Star Citizen nous projette dans un monde futuriste et propose à chacun de vivre sa vie rêvée dans un univers de science-fiction. Créé par Chris Roberts, à l’origine de la première génération de jeux du genre début des années 90, Star Citizen a vu le jour grâce à un crowdfunding mondial d’une ampleur inédite.



Un jeu qui a su fédérer une large communauté de passionnés.

Un esprit est unique

Star Citizen est jeu à l’entrée abordable mais qui propose des achats intégrés qui font appel à un vrai esprit d’équipe. Il vise les adultes actifs.



La moyenne d’âge ? Entre 25 et 50 ans. Une communauté qui aime se retrouver aussi en dehors des écrans.

La convention Be@Con

Pour qui ? Pour les passionnés du jeu, d’univers numériques et tous les autres curieux.

Au programme : le vendredi dès 18h00, des animations et un concert de reprises rock avec le groupe Mad Soul.

Le samedi : invités exceptionnels, animations Star Wars, conférences, tables rondes, Démo sur PC et concours. Avec notamment l’intervention de Pedro Camacho créateur de la musique du jeu et de celle de nombreux autres jeux vidéo avec une démo en direct.



Mais aussi la présence de l’allemand Chris Harrow qui a créé le langage alien complet dans Star Citizen, d’autres créateurs et celle de deux représentants du studio. Sans oublier les youtubeurs et streamers bien connus des joueurs.

Pratique

© Beacon



Le vendredi, dès 18h00, accès gratuit, mais sur inscription.

Samedi, dès 11h00, préventes à partir de 15€.



Hall Omnisport de la Constitution

Boulevard de la Constitution, 82

4020 LIEGE

www.beacon-sc.be