La Belgian League a entamé sa série de matchs retour hier soir avec sa cinquième semaine de compétition. Plusieurs surprises auront marqué cette journée, dont la première défaite de Sector One dans la compétition !



Les six équipes de notre championnat national de League of Legends ont débuté leur sprint final dans ce Summer Split 2020. Avec un ticket pour les play-offs en ligne de mire, ces dernières sont plus déterminées que jamais et comptent bien surprendre leurs adversaires afin de jouer le podium final !

Voici les résultats complets de la cinquième journée :

© Belgian League

Le premier choc de la soirée allait opposer des Anderlechtois fébriles face à une TEAM 7AM bien décidée à profiter de l'état de faiblesse de leurs adversaires ! C'est d'ailleurs ce que les "rookies" de la compétition ont fait en surpassant les joueurs du RSCA dans tous les domaines du jeu ! Une belle victoire qui permet à la TEAM 7AM de passer devant le RSCA Esports au classement général, les "Mauves" occupant maintenant la dernière place.

La surprise de la soirée est venue du deuxième match entre Sector One et Aethra Esports. Les "Foxes", invaincus en Belgian League, se sont fait surprendre par des joueurs d'Aethra survoltés ! Sector One connait donc là sa première défaite de la saison et permet à son adversaire du jour de monter sur le podium provisoire.



Après sa débâcle de début de soirée, le Sporting d'Anderlecht avait une chance de se rattraper lors de sa deuxième rencontre de la journée, face au KVM Esports. Les Malinois, en grande forme lors de ce Summer Split, vont finir par enfoncer un peu plus des Anderlechtois en chute libre depuis la première journée de compétition. Une cinquième défaite consécutive, synonyme de dernière place au classement provisoire.



Cette cinquième semaine s'est clôturée par la rencontre entre des Sector One revanchards et des Brussels Guardians motivés par la défaite de leur adversaire quelques minutes plus tôt. Cette fois, les "Foxes" vont dérouler leur jeu et prendre l'ascendant dans tous les secteurs du jeu jusqu'à remporter la partie.

Voici le classement général provisoire au terme de cette cinquième journée :



© Belgian League

La prochaine journée de compétition pourrait déjà être décisive pour Brussels Guardians quant à une place en play-offs avec une double rencontre contre des adversaires directs !



Le KVM Esports aura aussi une carte à jouer pour consolider sa deuxième place en jouant deux matchs sur la même soirée également.



Sector One devra, en revanche, se rassurer en tentant de l'emporter face à son dauphin actuel.



Voici le programme de la prochaine journée de compétition :



© Belgian League

Rendez-vous donc lundi prochain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux afin de suivre ces rencontres !