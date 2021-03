Après huit semaines de duels intenses et parfois indécis, les six structures engagées en Belgian League ont clôturé hier soir la première étape de la compétition.



Sans enjeu après les qualifications du KV Mechelen, de l'Ion Squad, de Sector One et de 4Elements Esports la semaine passée, cette nouvelle et ultime journée de championnat allait surtout servir aux Malinois afin de tenter le petit exploit de rester invaincus dans ce premier Split de l'année.

Voici les résultats complets de cette dernière journée de compétition :

© Belgian League

Afin de remettre tout le monde à égalité, seules trois rencontres ont eu lieu hier soir. C'est d'abord le KRC Genk Esports qui a ouvert le bal face à la Team 7AM. Cette dernière, n'ayant jusque-là pas encore connu la victoire cette saison, a su trouver les ressources nécessaires pour sauver l'honneur dans ce Spring Split.

Une première victoire pour l'équipe de Jody "Yoni" Bruggeman qui lui fera certainement beaucoup de bien au moral, mais qui n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt. Énormément de travail sera nécessaire à la structure afin d'entamer le prochain Split de manière plus compétitive.



Le second match de la soirée a opposé Sector One à 4Elements Esports. Véritable préambule au premier match des playoffs qui réunira à nouveau ces deux équipes, la rencontre a été maîtrisée de bout en bout par les "Foxes" qui n'ont laissé qu'un petit Drake à leur adversaire du soir.

Enfin, cette saison régulière a été clôturée par un match au sommet entre les deux premiers du classement général. Répétition des playoffs également, le duel a tourné court et à l'avantage des opportunistes Malinois qui ont su détruire le Nexus adverse après avoir éliminé tous les joueurs adverses.

© Belgian League

Aucun changement ne sera venu chambouler le classement général au terme de cette ultime journée de phase classique. Les quatre premiers ont décroché leur ticket pour les playoffs alors que les deux derniers peuvent désormais préparer la saison prochaine.

Le KV Mechelen va-t-il continuer à dominer ses adversaires? Sector One va-t-il conserver son titre? Rendez-vous la semaine prochaine pour connaitre l'épilogue de cette saison printanière !