Le dénouement de la phase classique de cette deuxième saison de la Belgian League approche petit à petit et l'étau semble doucement se resserrer autour de certaines structures.



Les six équipes ont en effet disputé hier soir la sixième journée de championnat, l'occasion pour les structures en difficulté de tenter d'amorcer une remontée fantastique afin d'accrocher un des quatre tickets menant aux playoffs finaux.



Voici les résultats complets de cette nouvelle journée de compétition :



© Belgian League

Le KRC Genk Esports, alors quatrième du classement général et donc provisoirement qualifié pour les playoffs, a eu deux occasions (format à six équipes oblige) hier soir de conforter son avance sur ses poursuivants directs.



Malheureusement pour eux, la première rencontre les a confrontés à l'un des favoris de cette année, l'Ion Squad, et malgré une belle résistance et un match plus serré qu'espéré, c'est une nouvelle défaite qui a tendu les bras aux Limbourgeois. L'autre duel de la soirée pour Genk était, sur papier, beaucoup plus à la portée du club mais également plus décisif.

C'est face à 4Elements Esports, concurrent direct des Genkois, que les joueurs ont ensuite dû faire face. L'équipe victorieuse prenant le pas sur son adversaire au classement général, la tension était maximale dans la partie et c'est finalement 4Elements Esports, au terme d'un match plus que maîtrisé, qui s'en est tiré avec le point de la victoire en un peu plus d'une demi-heure !

L'autre équipe exposée hier soir a été la Team 7AM. Bonne dernière avec un zéro pointé depuis le début de la saison, l'équipe devait absolument remporter au moins une victoire afin de garder espoir pour le reste de la compétition. Manque de chance pour elle, c'est face au KV Mechelen Esports et Sector One que la structure belge s'est frottée.

Une double défaite, logique, qui laisse la Team 7AM sur huit revers d'affilée en autant de rencontres ! Même si tout reste mathématiquement encore possible, les choses sont probablement déjà terminées pour les cinq joueurs, ceux-ci pouvant déjà se tourner vers le Summer Split prochain.

© Belgian League

Si le podium reste inchangé en haut de classement, c'est la structure néerlandaise 4Elements Esports qui fait la bonne opération du week-end en intégrant le top 4 pour la première fois de la saison ! Le KRC Genk Esports dégringole d'une place alors que la Team 7AM reste lanterne rouge de la compétition.

La prochaine journée de championnat risque d'être déterminante pour 4Elements avec une double confrontation décisive pour conserver sa place actuelle.

Rendez-vous donc lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre cette prochaine journée de championnat !