La huitième et dernière journée de la phase classique du Summer Split 2020 de la Belgian League s'est achevée hier soir avec ses trois ultimes rencontres. Tous les regards étaient tournés vers la Team 7AM et le RSCA Esports, seules équipes pouvant encore accrocher l'ultime place en playoffs.



Les Mauves devaient pour cela remporter leur duel face à Sector One et espérer un faux pas de la Team 7AM face à Aethra Esports.

Voici les résultats complets de la dernière journée :



© Belgian League

La première rencontre a logiquement vu le KVM Esports l'emporter face à des Brussels Guardians bien décevants cette saison. Assurés de terminer à la dernière place du classement général, ces derniers se sont tout de même offert un dernier baroud d'honneur et ont permis à la rencontre de connaitre de nombreux rebondissements. Notez que c'est la bot lane de sa section "Academy" qui a disputé la rencontre, synonyme peut-être d'un test grandeur nature pour la saison prochaine.

Plus tard dans la soirée, la Team 7AM avait l'occasion d'assurer sa place dans les playoffs en venant à bout d'Aethra Esports. Ce duel, opposant les deux équipes ayant fait tomber Sector One cette saison, s'est révélé être indécis et tendu jusqu'au dénouement final. Grâce à un Michael "Mikkel" Nguyen des grands soirs, c'est Aethra Esports qui finira par remporter la partie et mettre la Team 7AM en balance avec le Sporting d'Anderlecht pour le dernier ticket menant à la suite de la compétition.

La dernière partie de la soirée pouvait donc s'avérer déterminante pour le RSCA Esports. Avec la défaite de la Team 7AM, une victoire des Mauves leur aurait permis d'atteindre les playoffs de la compétition. Malheureusement pour eux, ce sont les Sector One qui se dressaient devant eux.



Malgré une très belle performance de Mathias "Saitam" Gassmann, ce sont les "Foxes" qui vont l'emporter et annihiler définitivement les espoirs des Anderlechtois.



Voici le classement final de la phase classique de ce Summer Split :

© Belgian League

Place désormais aux playoffs de la compétition. Sector One et le KVM Esports, grâce à leur classement, sont directement envoyés en finale du Winner Bracket, le perdant de ce match se verra donc offrir une seconde chance.



De leur côté, Aethra Esports et la Team 7AM s'affronteront au premier tour du Loser Bracket, le vainqueur affrontant alors le perdant de l'arbre supérieur pour déterminer le deuxième finaliste.



Voici le programme de ces playoffs :



© Liquipedia

Rendez-vous lundi prochain sur la chaîne Twitch de Gamelux pour suivre la première rencontre des playoffs de cette Belgian League !

Merci à Visso pour sa précieuse aide !