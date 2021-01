La saison 2021 de League of Legends est désormais officiellement lancée au Benelux. Le Spring Split de la Belgian League a en effet débuté hier soir et a opposé pour la première fois de l'année les six équipes invitées.

C'est un duel fraternel entre les deux représentants de clubs de football de première division, le KV Mechelen et le KRC Genk, qui a inauguré la saison printanière de la compétition.

Voici les résultats complets de cette première journée :

© Belgian League

Sans surprise, le KV Mechelen Esports, deuxième de la précédente Belgian League, va remporter ce premier duel de l'année face à des Limbourgeois encore en rodage suite à leur récente arrivée au sein du club.

La deuxième rencontre de la soirée a opposé une autre nouvelle venue, Ion Squad, à la Team 7AM. Fraîchement formée d'individualités expérimentées, la première va surprendre la seconde en un peu plus d'une demi-heure et ainsi marquer ses tout premiers points en Belgian League.

Format à six équipes oblige, l'avant-dernier match de la soirée a une nouvelle fois mis à contribution le KV Mechelen Esports. C'est un remake de la grande finale de la saison dernière face à Sector One qui attendait les Malinois. En pleine confiance suite à leur succès quelques minutes plus tôt, ceux-ci vont réussir à créer l'exploit et s'offrir une belle revanche en venant à bout des champions en titre !



Enfin, 4Elements Esports est entré en lice dans la dernière rencontre de cette première journée de championnat. Opposée à l'Ion Squad, la structure hollandaise va manquer son premier rendez-vous de l'année en s'inclinant, offrant ainsi à son adversaire sa deuxième victoire de la soirée.

© Liquipedia

Grâce à leur sans-faute, Ion Squad et le KV Mechelen Esports prennent déjà largement la tête du classement provisoire. Ces deux structures seront à suivre de près dans les prochaines semaines. De son côté, Sector One va devoir très vite se reprendre afin d'aborder le reste de la compétition de manière la plus sereine possible !

Rendez-vous lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre la deuxième journée de championnat !