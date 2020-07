Les équipes engagées en Belgian League s'apprêtent à entamer la dernière ligne droite de la compétition. Cette sixième semaine pouvait déjà être décisive pour certaines d'entre elles et a offert des duels musclés entre des joueurs plus motivés que jamais !



La sixième journée de notre championnat domestique de League of Legends a certainement été, jusqu'à présent, la plus importante pour les équipes y participant.

Proposant des rencontres entre adversaires directs pour le podium ou la course aux playoffs, elle a permis de redistribuer les cartes et offre désormais un nouveau classement palpitant et indécis aux spectateurs.

Voici les résultats complets de la sixième journée :



© Belgian League

Le premier match de la soirée a finalement opposé les Brussels Guardians à la TEAM 7AM, le match face au RSCA Esports étant interverti suite à un problème de santé du côté des Mauves. Ce match était déterminant pour une qualification future en playoffs et a finalement échappé à des Brussels Guardians peu inspirés hier soir et qui attendaient une fin de partie censée les relancer dans le match qui n'est jamais arrivée.

Le choc de la soirée entre les deux premiers au classement, KVM Esports et Sector One, s'est avéré être une rencontre tendue, relativement fermée où les équipes ont fait preuve de sérieux dans leurs stratégies. Peu d'éliminations mais une rencontre finalement maîtrisée par les "Foxes" qui confortent ainsi leur première place au classement général.

Les Brussels Guardians ont ensuite enchainé leur deuxième match de la soirée face à des Anderlechtois au pied du mur. Seule une victoire pouvait les relancer au classement général. Proposant des compositions de personnages quelque peu atypiques, les deux équipes n'ont pas montré le jeu chatoyant dont elles ont déjà fait preuve par le passé et c'est le RSCA Esports qui sortira finalement vainqueur de la rencontre.



Le match de clôture entre le KVM Esports et Aethra Esports a réveillé les spectateurs en proposant un spectacle de qualité. Les Malinois ont consolidé leur place de dauphins en venant à bout de leur adversaire du jour, ces derniers comptabilisant néanmoins un match de retard au classement général que voici :

© Belgian League

Rendez-vous lundi prochain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux pour suivre la suite de cette Belgian League !