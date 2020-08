C’est la dernière ligne droite pour Aethra Esports et le KVM Esports ! L’équipe qui remporta ce BO3 (Best Of 3) décrochera une place en finale.



© Belgian League

Malgré une superbe performance contre la Team 7AM, Aethra Esports reste le challenger dans cette rencontre. Cette saison, l'équipe n’a pas réussi à battre son adversaire du jour sur les deux rencontres et même si celle-ci reste capable de bonnes choses, le KVM Esports a été plus convaincant cette saison.



Néanmoins, Aethra Esports a réussi l’exploit de battre Sector One, équipe jusque-là invaincue depuis plus de 20 matchs en Belgian League. De plus, si le niveau général d'Aethra Esports est en dessous de KVM Esports, l’équipe a su créer la surprise plusieurs fois et trouver des failles chez ses adversaires pour remporter certaines victoires inespérées.



© Belgian League

Aethra Esports ne doit donc pas être jugé trop vite, plusieurs joueurs comme Mikkel (mid laner) et Bardo (support) ont montré un excellent niveau de jeu, capable de rivaliser avec celui des meilleurs. Le KVM Esports devra donc se préparer sérieusement pour cette rencontre et punir chaque erreur pour venir à bout de son opposant. La bot lane sera sans doute un des grands enjeux de ce match pour deux équipes qui comptent particulièrement sur leur AD carry pour les mener à la victoire.

Aethra Esports va donc devoir se surpasser pour venir à bout du KVM Esports. L’équipe qui remportera le match aura le droit d’affronter le champion du Spring Split, Sector One, équipe dominante de la Belgian League.



© Belgian League

Est-ce que Aethra Esports arrivera à renverser le KVM Esports ? C’est la grande question de ce deuxième round des play-offs !