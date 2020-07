Après une semaine désastreuse pour les Brussels Guardians qui ont subi deux défaites, et un super match pour KVM Esports qui a prouvé être digne de la deuxième place, l’étau se resserre pour les play-offs. Il ne reste plus que sept matchs durant les deux prochaines semaines et peut-être un tie-breaker pour déterminer la 4ème équipe qui ira en play-offs.



La semaine 7 sera la dernière avec 4 matchs et c’est Aethra Esports et la TEAM 7AM qui devront s’affirmer lors de deux rencontres.

Le premier match entre 7AM et KVM Esports sera le plus palpitant. Après une saison en dents de scie, 7AM est revenu en force avec deux victoires, une performance louable mais encore insuffisante pour convaincre les fans. Cette septième semaine est sans doute la plus compliquée pour l’équipe, elle qui devra tout donner.

© Belgian League

TEAM 7AM peut cependant espérer battre KVM Esports et créer la surprise mais la tâche sera ardue et aucune erreur ne sera possible. Notons qu’avec une victoire de plus, l’équipe serait quasiment sûre de se qualifier en play-offs, ce qui serait une belle réussite pour cette équipe qui vient tout juste d’arriver dans la Belgian League.



De son côté, Aethra Esports devra faire face aux Brussels Guardians et au RSCA Esports, les deux équipes en bas du classement actuel. Aethra Esports ne devrait pas avoir de mal à remporter ces deux victoires qui leur garantiraient alors une place en play-offs. Les Brussels Guardians, très en difficulté en ce moment, semblent à bout de souffle et trouver des victoires pour marquer la fin de saison ne serait pas de trop pour le moral de l’équipe.



© Belgian League

Les jeux semblent donc presque faits pour les play-offs. Si Sector One a déjà assuré sa place, KVM Esports et Aethra semblent aussi très bien partis. La dernière place en play-offs va donc se jouer entre les trois équipes restantes, mais plus probablement entre 7AM et le RSCA Esports.