L'avant-dernière journée de la phase classique de la Belgian League s'est jouée hier soir. Alors que les Brussels Guardians ont acté leur élimination de la compétition, la Team 7AM a réussi l'exploit de battre Sector One !



La septième journée du championnat belge de League of Legends a amené son lot de surprises mais a également déjà confirmé certains résultats, avant même la fin de la phase classique.



Voici les résultats complets de la journée :

© Belgian League

La Team 7AM, grâce à sa précieuse victoire face à Sector One, s'est donnée un peu d'air en bas de classement et s'est ainsi offert une vraie chance d'atteindre les playoffs.

Aethra Esports a réussi à engranger deux victoires lors de cette journée, ce qui l'assure désormais de continuer l'aventure.

Dans le même temps, Brussels Guardians, enchaînant sa septième défaite, ne pourra plus mathématiquement atteindre les playoffs de la compétition. C'est malheureusement le deuxième échec de la structure en autant de participation.



Sector One, KVM Esports et Aethra Esports étant déjà qualifiés, et Brussels Guardians éliminé, le dernier ticket pour l'ultime phase de la compétition pourrait se jouer lors d'une rencontre décisive entre la Team 7AM et le RSCA Esports, uniquement dans le cas de figure où les Anderlechtois remportent leur dernière rencontre face à Sector One et que la Team 7AM perde face à Aethra Esports.



Cela parait néanmoins peu probable vu la forme actuelle des "Mauves" et la volonté des "Foxes" de lever l'affront de leur défaite face à la Team 7AM.

Voici le classement général à une journée de la fin :

© Belgian League

Rendez-vous lundi prochain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux pour suivre la fin de la phase classique de cette Belgian League !