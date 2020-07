Les playoffs du Summer Split de cette saison de Belgian League ont acté leur premier résultat officiel hier soir. Le match opposant le troisième (Aethra Esports) et le quatrième de la phase classique (Team 7AM) allait en effet laisser une des deux équipes à la quatrième place finale de ce Split, alors que le vainqueur allait avoir une chance de se qualifier en grande finale en affrontant le perdant du premier match, le KVM Esports.



© Belgian League

Le rookie, la Team 7AM, s'apprêtait donc à défier Aethra Esports, première équipe à avoir vaincu Sector One en Belgian League ! On pouvait donc espérer un duel tendu et ponctué de belles actions de la part de deux équipes ayant déjà probablement atteint leur objectif dans ce Summer Split.

Aethra Esports, une nouvelle fois bien emmené par un Michael "Mikkel" Nguyen et son Orianna destructrice, va parvenir à accrocher le premier point de la rencontre malgré une belle résistance de son adversaire, ce dernier ayant parfaitement contesté les différents Drakes tout au long de la partie.

Malheureusement, la Team 7AM va un peu se perdre dans la deuxième manche en n'accrochant aucun Drake et en se laissant submerger par la force de frappe ennemie. Il aura fallu moins de trente minutes pour qu'Aethra Esports puisse conclure la rencontre et ainsi marquer le deuxième point décisif de ce BO3.

La Team 7AM termine donc à une belle quatrième place dans ce Summer Split 2020, et ce, pour sa première participation à la compétition ! De son côté, Aethra Esports va désormais se concentrer sur la prochaine journée qui les opposera au KVM Esports, perdant de la première rencontre face à Sector One !



© Belgian League

Rendez-vous donc ce lundi 3 août pour savoir qui de KVM Esports ou d'Aethra Esports rejoindra les "Foxes" en grande finale !