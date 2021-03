Après huit semaines d'une phase classique à rebondissements, la dernière ligne droite du Spring Split de la Belgian League 2021, le championnat de Belgique de League of Legends, a été inaugurée hier soir par la première demi-finale des playoffs.



C'est un choc de titans qui a lancé les hostilités avec la rencontre entre les deux premiers de la saison régulière : le KV Mechelen Esports et l'Ion Squad. Les Malinois, invaincus jusque-là et grandissimes favoris à la victoire finale, avaient la possibilité de se qualifier pour une deuxième finale consécutive dans un Split de la Belgian League, près de six mois après celle disputée lors du Summer Split de l'édition 2020.



© Belgian League

Le spectacle attendu entre les deux équipes en forme du moment a bel et bien eu lieu ! Il aura en effet fallu plus de cinquante longues minutes pour départager les deux formations dans la première manche de ce BO5 ! Un ultime assaut, résultant de l'élimination complète des joueurs adverses, va finalement donner l'avantage et le premier point au KVM Esports.

Les deux manches suivantes auront été plus "classiques" et malgré une veine résistance de la part de l'Ion Squad, ce sont finalement les "Sang & Or" qui vont imposer leur domination à leur adversaire du soir pour s'imposer 3 à 0 dans cette demi-finale du Winner Bracket.

Le KV Mechelen Esports file donc en grande finale de ce Spring Split 2021 et tentera d'y décrocher son premier titre dans la compétition, synonyme de 2.500€ de gains et d'une qualification en play-ins des European Masters de la discipline.

Rien n'est cependant perdu pour l'Ion Squad qui est reversée dans l'arbre inférieur et qui aura donc une nouvelle chance de se qualifier pour l'ultime rencontre de la compétition. Pour cela, il faudra venir à bout du vainqueur du prochain match opposant Sector One à 4Elements Esports.

Rendez-vous désormais ce jeudi 11 mars sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre la suite des playoffs de cette Belgian League 2021.