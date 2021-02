Après quatre semaines de compétition, le Spring Split de la Belgian League a déjà mis fin à la première moitié de sa phase classique. On connait désormais avec plus de certitude les ambitions et la forme actuelle des six équipes engagées.



Voici les résultats complets de cette quatrième journée :



© Belgian League

Comme annoncé, cette nouvelle semaine de compétition a été inaugurée par le choc entre les deux équipes alors invaincues de ce Spring Split : le KV Mechelen Esports et l'Ion Squad. Faisant la course en tête depuis la première journée, les deux structures allaient enfin pouvoir se départager à l'issue de cette rencontre.

Il aura fallu un peu plus d'une demi-heure pour finalement voir les Malinois émerger de la partie et détruire le Nexus adverse. Les "Sang et Or", grâce à une meilleure sélection de héros, auront submergé leur adversaire du jour dans tous les domaines afin de revendiquer le statut de favoris au titre final !



Après cette première joute spectaculaire, c'est le champion en titre, Sector One, qui est entré en lice face à 4Elements Esports. Les "Foxes" vont faire honneur à leur rang en écrasant la structure néerlandaise grâce à une stratégie bien rodée.

Cette victoire leur permet de garder le contact avec la tête du classement et ainsi pouvoir poursuivre leur évolution sereinement.

La soirée s'est terminée par un duel entre deux équipes en manque de rythme en ce début de saison. Le KRC Genk, alors une victoire au compteur, s'est dressé face à la lanterne rouge, la décevante Team 7AM.



Malheureusement pour cette dernière, c'est une cinquième défaite d'affilée qui a clôturé une première moitié de saison catastrophique pour les hommes de Jody "Yoni" Bruggeman.

© Belgian League

Alors que les playoffs semblent déjà acquis pour le KV Mechelen Esports et l'Ion Squad, les deux tickets restants peuvent encore tomber entre les mains des poursuivants. Même la Team 7AM, bonne dernière avec cinq défaites en autant de rencontres, pourrait encore prétendre à l'étape suivante à la faveur d'un exceptionnel sursaut héroïque !



Rendez-vous donc lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre la quatrième journée de championnat !