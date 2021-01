La saison printanière de notre championnat domestique de League of Legends est désormais bien entamée ! À une journée de la mi-parcours, les six équipes en lice continuent à s'affronter dans des duels plus ou moins disputés et toujours avec les playoffs en ligne de mire !

Une certaine tendance s'est petit à petit installée, et si la tête du classement est occupée solidement par deux équipes, les places qualificatives restantes risquent d'être disputées jusque dans les toutes dernières minutes !

Voici les résultats complets de cette troisième journée :



© Belgian League

Cette nouvelle semaine de compétition a débuté avec une rencontre choc entre les champions en titre, Sector One, et les jeunes loups de cette nouvelle saison : l'Ion Squad. S1, beaucoup moins impérial que la saison passée, semble avoir du mal à tirer toutes les capacités de sa nouvelle équipe. Problème que n'a pas son adversaire du jour, alors invaincu jusque-là.

La jeune garde aura finalement eu raison des "Foxes", leur infligeant ainsi leur deuxième défaite de la saison et maintenant le sans-faute de l'Ion Squad toujours d'application dans cette Belgian League.

L'autre équipe en forme, le KV Mechelen, va ensuite disposer facilement, en vingt petites minutes, de la structure néerlandaise 4Elements Esports. C'est le troisième revers consécutif pour la nouvelle venue, et c'est, à l'inverse, la quatrième victoire d'affilée pour les Malinois.

L'avant-dernier match de la soirée a offert une nouvelle chance à Sector One de recoller à la tête du classement. Opposée au KRC Genk, la structure belge va disposer des Limbourgeois et ainsi atteindre le podium provisoire du classement général.

La soirée a été clôturée par le duel des lanternes rouges de la compétition. 4Elements Esports et la Team 7AM comptabilisaient alors trois défaites et avaient donc la possibilité de se donner un peu d'air en bas de classement en remportant une première victoire importante face à un concurrent direct. À ce petit jeu, c'est 4Elements Esports qui s'en est le mieux tiré en remportant la rencontre et en débloquant ainsi son compteur de points !

© Belgian League

L'écart se creuse désormais entre les deux extrémités du classement et si l'Ion Squad et le KV Mechelen Esports semblent bien partis vers les playoffs, les deux tickets restants sont encore indécis quant à l'identité de leurs futurs propriétaires !

Rendez-vous donc lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre la quatrième journée de championnat !