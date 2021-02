La phase classique du Spring Split de cette nouvelle saison de la Belgian League touche à sa fin. On peut même déjà presque affirmer qu'elle est révolue puisque la dernière journée de compétition sera disputée uniquement pour l'honneur et la potentielle invincibilité du KV Mechelen Esports en 2021.



© Belgian League

Les Malinois, l'Ion Squad et Sector One ne quitteront plus le podium provisoire de la phase classique et empochent donc déjà leur ticket pour la suite de la compétition. Du côté de la quatrième place, il faut en revanche se plonger dans les règles afin de voir que 4Elements est également assuré d'une place en playoffs.



Même si le KRC Genk Esports pourrait revenir à hauteur de 4Elements en termes de victoire, le règlement stipule que c'est l'équipe qui a connu le plus de succès lors de la deuxième partie du Split qui prend le dessus sur son adversaire. Les Limbourgeois n'ayant marqué aucun point depuis la quatrième journée, contrairement à 4Elements et ses deux victoires, ils ne pourront donc mathématiquement plus dépasser leur adversaire sur la seule journée restante !

Voici les résultats complets de cette avant-dernière journée de compétition :



© Belgian League

Ce sont Sector One et 4Elements Esports qui avaient la lourde tâche cette semaine d'effectuer deux rencontres sur la même soirée. Et malgré une victoire de chacune d'elles lors des deux premiers matchs, respectivement face au KRC Genk Esports et à la Team 7AM, c'est finalement par une défaite que cette nouvelle journée de championnat va se clôturer pour les deux structures.

Ces nouveaux résultats confirment l'invincibilité du KV Mechelen Esports dans ce Spring Split, l'équipe ayant aligné neuf victoires en autant de rencontres. L'Ion Squad reste toujours en embuscade derrière les Malinois et Sector One ferme la marche à la troisième place. Grâce à sa victoire dans le match inaugural de la soirée et la défaite de son adversaire direct au classement, le KRC Genk Esports, 4Elements Esports confirme sa quatrième place et ne pourra plus être inquiété jusqu'aux playoffs.

© Belgian League

La prochaine journée de compétition n'aura donc plus d'intérêt mathématique au classement général puisque ce dernier ne changera plus. Les quatre équipes qualifiées vont pouvoir s'en servir pour préparer les playoffs et faire le plein de confiance avant de rentrer dans la dernière ligne droite de la compétition.

Rendez-vous donc lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre cette dernière journée de phase classique !