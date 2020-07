Après une semaine incroyable durant laquelle Sector One a enfin été vaincu en Belgian League après 20 victoires consécutives, toutes les équipes n’ont plus qu’un objectif : la qualification en playoffs. La semaine 6 sera donc déterminante dans cette Belgian League, elle qui voit son niveau de jeu augmenter à chaque nouvelle journée de championnat.

Ce lundi, les meilleures équipes de la Belgian League s’affronteront avec deux matchs déterminants pour KVM Esports et les Brussels Guardians.



KVM Esports va connaitre sa semaine la plus dure de la saison en affrontant Sector One, premier au classement, puis Aethra Esports, troisième du classement. Si Sector One, même après sa défaite, semble toujours trop fort pour être vaincu, le match contre Aethra sera déterminant pour la deuxième place et le placement dans l’arbre des playoffs.



© Belgian League

KVM Esports, très régulier, devrait remporter cette deuxième rencontre, mais après l’exploit d'Aethra Esports face à Sector One, tous les scénarios sont désormais possibles.



Ensuite, les projecteurs seront dirigés vers Brussels Guardians, avant dernier du classement, qui fera face à la TEAM 7AM (qui a le même nombre de victoires) et le RSCA Esports, dernier du classement. Les Brussels Guardians, plus réguliers dans leur style de jeu, devraient pouvoir s’imposer sur ces deux matchs, mais ses adversaires largement imprévisibles ne peuvent être sous-estimés. Un 2-0 pour les Brussels Guardians leur garantirait quasiment à coup sûr une place en playoffs. L’équipe n’a plus le droit à l’erreur.



© Belgian League

La semaine 6 ne doit pas être manquée, c’est la grande semaine de la Belgian League avec toutes les plus grandes équipes qui s’affrontent. Il reste seulement trois journées de matchs avant les playoffs et chacune des équipes peut prétendre à une place dans le top 4.