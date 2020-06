Après une quatrième semaine surprenante où le KVM Esports a battu les Brussels Guardians et où la Team 7AM a continué sa série de défaites contre Aethra, la semaine 5 pointe le bout de son nez avec, au programme, le début des matchs retour.

Cette semaine, c’est au tour de Sector One et du RSCA Esport d’avoir deux confrontations sur la même journée. Les "Foxes" affronteront Aethra Esport et les Brussels Guardians et ne devraient pas avoir trop de mal à rester invaincus dans cette Belgian League.



© Belgian League

De l’autre côté, le RSCA Esport affrontera la TEAM 7AM et le KVM Esports avec en ligne de mire la deuxième place au classement général. L’enjeu pour le RSCA Esport est de remporter ses deux matchs, comme ils l’avaient fait en semaine 1, pour revenir à la deuxième position et s’assurer une place en play-offs.



Seule ombre au tableau, depuis ses deux brillantes victoires inaugurales, l'équipe a enchaîné trois défaites d’affilée ! Si la TEAM 7AM n’est pas en forme non plus (1-4) et devrait pouvoir être mise en déroute assez facilement, il en sera autrement pour le KVM Esports. Depuis l’arrivée de trois nouveaux joueurs, cette équipe est revenue en force et trône déjà sur la deuxième place du podium.



Une victoire face au RSCA leur offrirait une place en play-offs et de bonnes chances de finir sur le podium.



© Belgian League

Les trois équipes ont donc beaucoup à gagner ou perdre puisqu’une défaite pour la TEAM 7AM leur donnerait des chances quasiment nulles d’accéder aux play-offs.

Cette cinquième semaine s’annonce donc lourde de conséquences et c’est le RSCA Esport qui devra faire ses preuves au cœur de la bataille. En face, Aethra Esport et les Brussels Guardians tenteront de faire tomber Sector One, mais le leader de la ligue ne semble pas encore près de plier si l'on regarde ses récentes excellentes performances !