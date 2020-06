Cette deuxième semaine de Belgian League, le championnat national de League of Legends, a fourni pas mal d'indications sur la forme et l'ambition des équipes engagées. De belles surprises ont également ponctué la journée !



Si Sector One et le Sporting d'Anderlecht ont écrasé la concurrence lors de la manche inaugurale, il leur fallait confirmer cette semaine afin de garder leur avance en tête du classement général. Les Brussels Guardians et le KV Mechelen Esports avaient également une belle carte à jouer avec deux rencontres pour chacun lors de cette deuxième journée de compétition.

Voici les résultats complets de la deuxième journée :

© Belgian League

KVM Esports a bien entamé sa soirée en s'imposant de manière convaincante face à une équipe d'Aethra Esports en grande difficulté en ce début de Split. Les Malinois marquent ainsi leurs premiers points dans la compétition !

Vient ensuite la première surprise de la soirée avec la belle victoire de la nouvelle venue, la Team 7AM, face à des Brussels Guardians manifestement peu inspirés lors de la sélection des héros en début de partie. Un coup de poker raté de la part des Bruxellois, qui offrent la première victoire à la Team 7AM dans cette Belgian League.

Le troisième match a opposé le KVM Esports, en confiance après sa victoire plus tôt dans la soirée, à Sector One. Les vingt premières minutes auront été spectaculaires et auront vu, à la surprise générale, le KVM dominer des "Foxes" étonnamment fébriles. En champion, Sector One va tout doucement revenir dans la partie, notamment grâce à un Maarten "Phoenix" van Dyck des grands soirs ! Malgré une très belle résistance, les Malinois vont finir par s'incliner et ainsi perpétuer l'invincibilité de son adversaire en Belgian League (tous Splits confondus).

La rencontre de clôture de cette deuxième journée de compétition a vu les Brussels Guardians se dresser face au Sporting d'Anderlecht. Les "Mauves", invaincus jusque-là, se devaient de remporter les trois points afin de recoller à Sector One en tête du classement général. Mais ce sont les Brussels Guardians, revenant à un style de jeu plus classique, qui sortiront vainqueurs de ce match. Ils empochent au passage leur première victoire dans ce Split.

Tous ces résultats ont modifié le classement général, ceux-ci offrant de nouvelles perspectives aux structures ayant empoché leur première victoire de la saison.

Voici le classement général provisoire après deux journées :

© Belgian League

La prochaine journée de compétition sera déjà décisive pour Aethra Esports, qui aura une double occasion de recoller au classement. Ce sera également le moment de vérité pour la Team 7AM, qui affrontera deux équipes en forme et devra se surpasser pour accrocher quelque chose !

Voici le programme de la prochaine journée de compétition :

© Belgian League

Rendez-vous donc lundi prochain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux afin de suivre ces rencontres !

