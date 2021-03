Il aura fallu plus d'une trentaine de duels répartis sur une dizaine de journées de championnat pour enfin connaitre l'identité des équipes qui se disputeront le titre du Spring Split 2021 de la Belgian League.



Après le KV Mechelen Esports la semaine passée, c'était au tour de Sector One et de l'Ion Squad de tenter de se qualifier pour la grande finale de la compétition hier soir. L'Ion Squad, défaite par les Malinois et contrainte de jouer une seconde demi-finale décisive, a vu les champions en titre, Sector One, se dresser à sa hauteur dans l'arbre inférieur.

Afin d'en arriver là, les "Foxes" ont d'abord dû venir à bout de 4Elements Esports lors d'un quart de finale obligatoire suite à leur troisième et quatrième place respective en phase classique de championnat. Ce succès aisé, 3 à 0, a donc permis à Sector One de poursuivre son parcours dans la compétition et d'ainsi pouvoir tenter de décrocher une nouvelle finale lors du match suivant.

Sector One, méconnaissable par rapport à la saison dernière, allait donc faire face à un challenge de taille : battre l'Ion Squad pour rejoindre le KV Mechelen Esports en finale. Chose que l'équipe n'est pas arrivée à faire lors de la double confrontation de la phase classique. L'Ion Squad partait donc avec un avantage moral certain par rapport à son adversaire du soir !

Ce sont pourtant les hommes de Jeroen "Night" Segers qui ont marqué le premier point de ce BO5. L'Ion Squad, surprise et certainement vexée, va ensuite répliquer à deux reprises afin de reprendre l'avantage et mener 2 à 1. Mais en grands champions, les joueurs de Sector One vont finalement remporter les deux dernières manches décisives pour s'imposer 3 à 2.



Une victoire arrachée dans la souffrance qui permettra néanmoins à Sector One de défendre son titre de vainqueur du Spring Split 2020.

Ceci dit, c'est le KV Mechelen Esports qui partira avec les faveurs des pronostics lundi prochain. Les "Sang & Or" sont en effet venus deux fois à bout de leur futur adversaire lors de la phase classique. Mais les statistiques mentent parfois, en témoigne la demi-finale résumée ci-dessus et l'élimination de l'Ion Squad.

Tout reste donc ouvert pour cette grande finale du Spring Split 2021 et le spectacle devrait être au rendez-vous !



© Belgian League

Épilogue de cette première partie de Belgian League ce lundi 22 mars 2021, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement.