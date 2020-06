Notre championnat national de League of Legends, la Belgian League, a repris ses droits ce lundi ! Sector One et le Sporting d'Anderlecht n'ont pas chômé en enchaînant chacun deux victoires d'affilée, ce qui les propulsent déjà largement en tête du classement provisoire.



Vous l'attendiez avec impatience, il est enfin arrivé ! Le Summer Split de la Belgian League a repris du service hier soir. Quatre matchs étaient au programme de cette journée inaugurale. Ce sont les champions en titre, Sector One, qui ont eu l'honneur d'ouvrir le bal face aux Brussels Guardians.

Voici les résultats complets de la première journée :

© Belgian League

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les "Foxes" ont directement marqué leurs ambitions dans la compétition. Alignant la même équipe que lors du Spring Split, ils n'ont à nouveau laissé aucune chance à leurs adversaires et viennent d'enchaîner là leur 17ème victoire d'affilée dans la compétition, le tout en étant toujours invaincus !

Ce départ canon n'a évidemment pas fait les affaires de Brussels Guardians et d'Aethra Esports qui encaissent leur première défaite de la saison.

De son côté, le Sporting d'Anderlecht n'a pas perdu son temps non plus en enchaînant une double victoire également ! Gagnant consécutivement face au KV Mechelen Esports (qui rôde sa nouvelle line-up) et face au nouveau venu Team 7AM, les "Mauves" recollent immédiatement au classement général provisoire.

© Belgian League

La semaine prochaine s'annonce déjà très importante pour les équipes ayant perdu des points lors de la première journée, notamment pour le KVM Esports et les Brussels Guardians qui enchaineront deux matchs lors de cette deuxième journée !

Voici le programme de la prochaine journée de compétition :

© Belgian League

Rendez-vous donc ce lundi dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux afin de suivre les rencontres !