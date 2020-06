La Belgian League vient de clôturer sa quatrième semaine de compétition. Cette nouvelle journée marquait la fin de la première moitié de ce Summer Split, l'occasion pour nous de tirer un premier bilan sur les forces en présence.



Le temps semble filer à une vitesse folle puisque nous en sommes déjà à la moitié de ce Summer Split ! Notre compétition nationale de League of Legends a une nouvelle fois proposé pas mal de spectacle et de rebondissements aux spectateurs, le tout bien aidé par une production impeccable et des retransmissions en direct commentées en français et en néerlandais !



© Belgian League

Cette semaine, seuls trois matchs ont été joués afin de terminer la période sur une stricte équité entre toutes les équipes engagées, celles-ci ayant ainsi toutes disputé cinq rencontres.



Cette quatrième journée était décisive pour pas mal d'équipes puisque la Team 7AM rencontrait son adversaire direct de bas de classement (Aethra Esports), alors que le Sporting d'Anderlecht se voyait offrir une chance de revenir dans la course en mettant fin à l'hégémonie des Sector One. De leur côté, les Brussels Guardians allaient contester la deuxième place au KV Mechelen Esports.

Voici les résultats complets de la quatrième journée :



© Belgian League

Le premier match a vu, sans surprise, la victoire de Sector One face à des Anderlechtois en chute libre depuis quelques journées. Les "Foxes" réussissent au passage l'exploit d'être toujours invaincus dans la compétition en ayant enchainé vingt victoires consécutives, tous Splits confondus.

Dans la deuxième rencontre, Aethra Esports, bien aidé par l'Aatrox d'un Jan-Willem "Tuomari" van Wingerden en feu, est facilement venu à bout de la Team 7AM, cette dernière étant désormais seule lanterne rouge du classement.

La soirée s'est terminée par la victoire du KVM Esports face aux Brussels Guardians. Les Malinois s'emparent ainsi de la deuxième place au classement, solides dauphins derrière les intouchables Sector One.

Voici le classement général provisoire à mi-Split :



© Belgian League

Après quatre journées de compétition, il est temps de faire un premier bilan de la forme des équipes engagées. De manière générale, on peut déjà en conclure que la bataille va faire rage pour une place en play-offs en fin de Split !



Sector One est à nouveau solidement accroché à sa première place et ne devrait pas en être délogé jusqu'à la fin de ce Summer Split. Aucune équipe actuelle ne semble avoir ni les individualités ni le groupe pour contester cette domination.



© Belgian League

KVM Esports est la bonne surprise de ce début de saison. La structure, ayant remanié sa line-up suite à ses difficultés lors du Split précédent, semble avoir trouvé la bonne formule. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir fait douter les Sector One dans cette Belgian League !

© Belgian League

Les Brussels Guardians ont du mal à développer leur jeu en ce début de Split. Un manque de constance et de stabilité dans les performances les ont relégués en bas de tableau, avec trois défaites pour deux victoires. Ceci dit, ils ont su montrer un très beau visage face à certaines équipes et pourraient terminer la saison en boulet de canon.



© Belgian League

Aethra Esport, après son Spring Split catastrophique et sa dernière place, est toujours dans la course aux play-offs en étant à égalité de points avec Brussels Guardians et le RSCA Esports. Les quelques changements par rapport à la saison précédente semblent tout doucement porter leurs fruits mais il faudra encore pas mal de boulot à la structure pour se battre pour la tête du classement.



© Belgian League

Nous ayant avoué ne pas avoir eu l'occasion de préparer ce Split à cause de leurs examens, les joueurs du Sporting d'Anderlecht se battent désormais pour rester dans la course aux play-offs. Ces derniers commencent à enchaîner les défaites mais montrent surtout un bien triste visage par rapport à leur potentiel ! Espérons pour eux que la reprise des entraînements leur fera du bien sans quoi une élimination en phase classique n'est pas à exclure !



© Belgian League

La petite déception vient de la Team 7AM. La dernière venue dans la Belgian League tarde à faire ses preuves, la faute certainement à un manque d'expérience par rapport à ses adversaires. Les individualités sont pour le moment un peu en dessous des autres, mais c'est aussi en traversant des périodes un peu plus compliquées que l'on apprend. Considérons ce Split comme un apprentissage pour la structure, cette dernière devant avant tout se préparer pour la saison prochaine !



© Belgian League

La prochaine journée de compétition aura lieu le lundi 29 juin 2020, dès 19h00, et sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch de Gamelux.

Merci à Visso pour sa précieuse aide !