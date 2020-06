La troisième journée de notre championnat domestique de League of Legends, la Belgian League, nous a livré son verdict. C'était une semaine importante pour Aethra Esports et la Team 7AM puisque ce sont deux rencontres qui attendaient ces structures.

Alors que Sector One semble à nouveau intouchable cette saison, le classement reste ouvert pour les places suivantes entre des équipes bien déterminées à se qualifier pour la phase finale de la compétition. Chaque rencontre se transforme donc en un duel acharné où chaque victoire devient déjà de plus en plus précieuse à la course aux play-offs.



Voici les résultats complets de la troisième journée :



© Belgian League

Aethra Esports a remporté sa première victoire lors de ce Split face à des Anderlechtois à la peine ces dernières semaines. Bien emmenée par Jakub "Goksi" Goga et son Lee Sin destructeur, la structure néerlandaise n'a laissé aucun répit au Sporting d'Anderlecht pour finalement faire plier la partie de leur côté.

Dans le match suivant, Sector One, après quelques incertitudes la semaine passée face au KV Mechelen, avait à coeur de retrouver son niveau de jeu habituel et d'encore plus dominer les débats. Ce fût chose faite face à une Team 7AM légèrement en dessous du niveau global de ce Summer Split.

Une fois encore, Brussels Guardians a tenté de nouvelles choses cette semaine face à Aethra Esports. Avec plus de succès que lors de la journée précédente puisque c'est une victoire que les Bruxellois ont décroché face à des joueurs d'Aethra légèrement émoussés après leur succès de début de soirée.



Le match de clôture de cette troisième journée de Belgian League a opposé le KV Mechelen à la Team 7AM. Cette dernière ne semble pas avoir, pour le moment, les armes pour arriver au niveau de ses adversaires et s'est logiquement fait surclasser par des Malinois en grande forme et qui auront su construire leur succès du jour autour d'une bataille de "junglers" largement dominée par Jordi "Flawed" Bust.

Voici le classement général provisoire après trois journées :



© Belgian League

La prochaine journée de compétition sera raccourcie avec seulement trois rencontres au programme. Elle marquera (déjà) la moitié de la saison régulière et nous permettra de tirer un premier bilan des forces en présence.



Deux rencontres au sommet entre Sector One et le Sporting d'Anderlecht ainsi que Brussels Guardians face à KVM Esports devraient donner une première tendance générale au classement provisoire.

Voici le programme de la prochaine journée de compétition :

© Belgian League

Rendez-vous donc lundi prochain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Gamelux afin de suivre ces rencontres !