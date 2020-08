Après plusieurs semaines de saison régulière et des playoffs disputés et indécis, le Summer Split 2020 de la Belgian League s'apprête à tirer sa révérence. La finale, opposant Sector One à KVM Esports, se jouera ce soir dans un duel déséquilibré sur papier mais néanmoins indécis au vu de la brillante victoire de KVM Esports face à Aethra Esports en demi-finale.

© Belgian League

Les deux finalistes s’étaient déjà affrontés lors du premier tour des play-offs et KVM Esports n’avait pas pu résister à la domination de Sector One, perdant sur un score sans appel de 2 à 0. Les Malinois se sont néanmoins offerts une possibilité de pouvoir tenter à nouveau leur chance face au grand favori de la ligue dans cette finale.

KVM Esports a montré de très belles choses lors de la demi-finale notamment grâce à des compositions bien pensées et une très bonne performance de Sumi, le mid laner. Il ne sera pas facile pour cette équipe de battre les tenants du titre, Sector One, et c’est du côté de la jungle que KVM Esports va devoir progresser pour prétendre au titre.



© Belgian League

Flawed, bien que performant contre Aethra Esports, n’avait pas su trouver les opportunités nécessaires pour donner l’avantage à son équipe lors du premier tour contre les "Foxes". Si, globalement, tous les joueurs de Sector One sont un cran au-dessus, KVM Esports peut créer la surprise avec des compositions peu communes et de la rigueur. L’équipe devra impérativement punir les moindres erreurs de placement adverse pour espérer tenir tête à Sector One, une équipe redoutable mais pas invincible.

Sector One va-t-il remporter le Summer Split 2020 ou KVM Esports arrivera-t-il à créer la surprise et remporter le ticket menant aux EU Masters ?



© Belgian League

Réponse ce soir dès 19h00 sur la chaîne Twitch de la Belgian League !